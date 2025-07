Fodor Zsóka megszólalt Schmuck Andor temetéséről: „Nincs közös végrendelet, de van egy megállapodás”

15 évig nekem olyan volt, mintha én szültem volna. De 2 éve én őt nem láttam, és nem értettem miért, pedig hívtam, levelet írtam, közös ismerősöket is kérdeztem, akik azt mondták, hogy őket is eltolta magától. Andor nem tartotta be ezt a megállapodást, hogy kölcsönös az egymás segítése, ha kell, mert ő nem várt segítséget. Egész biztos, hogy amikor kiderült, hogy beteg, tudta, hogy állandóan ott lennék mellette, és ezt nem akarta. Több barátjával is így viselkedett