„Nagyon váratlanul jött” – Megszólalt Schmuck Andor haláláról a magyar mulatós király

Schmuck Andor az optimizmus és a derű megtestesítője volt, nem csoda hát, hogy július 14-i halálhíre még azokat is mélyen érintette, akik nem ismerték személyesen a Tisztelet Társaságának elnökét. A politikus életét a nyugdíjasok megsegítésére tette fel, de belefért neki néhány showműsor is, ahol mindig szórakoztató jelenségként tűnt fel. Olyan emberként, aki akkor is mosolyra fakasztja a körülötte lévőket, ha ő maga nem is mosolyog. Életművész volt.

Schmuck Andor a Farm VIP-ban is kipróbálta magát (Forrás: TV2)

Örömmel vállalta azt a felkérést is, amely során találkozott az ország Bulibárójával, Kis Grófóval. Együtt szerepeltek ugyanis egy videóklipben, ami az Apostol, Pixa és maga Kis Grófo közös dalához, az Eladó, kiadó című sláger feldolgozásához készült.

Kis Grófo szerint Schmuck Andor maga volt a két lábon járó derű

A videó mindössze 3 hónapja került fel a legnagyobb videómegosztókra.

Kis Grófo mélyen megdöbbent Schmuck Andor halálán

(Fotó: Szabolcs László)

Kis Grófo, azaz Kozák László szerint belegondolni is rettenetes abba, hogy Andor már nincs köztünk. A mulatós sztár a Bors kedvéért felidézte, milyen volt a közös munka az örök mókamesterrel, Schmuck Andorral.

„Nagyon jókedvű volt! Egész végig poénkodtunk, cukkolt engem. Amikor a forgatáson nyilatkoztam, akkor viccesen beleszólt, hogy egy kicsit megzavarjon. Hülyéskedtünk sokat, ez a lényeg. Épp ezért mély megdöbbenéssel töltött el, amikor értesültem róla, hogy meghalt. Hiszen néhány hónappal ezelőtt még együtt nevettünk! Hallottam, hogy van egy betegsége, de ez a tragédia akkor is nagyon váratlanul jött. Durva, az ember nem tudja, hogy mire fekszik és mire ébred” – mondta szomorúan a Borsnak Kis Grófo.

Mi okozta Schmuck Andor halálát?

A politikus március végén jelentette be, hogy súlyos beteg. Schmuck Andor betegsége miatt kezelésekre szorult, amikre rendszeresen járt is, és bár az eddigi eredményei nem voltak túl rózsásak, ő bizakodón, optimistán tekintett a jövőbe. Egyik közeli barátja a Borsnak árulta el, hogy július 12-én, szombat reggel még beszélt vele, és semmi nem utalt arra, hogy Andor állapota váratlanul rosszabbra fordult volna. Nyári Károly pedig elmondta, vasárnapra találkozót beszélt meg a politikussal, ám rá nem jellemző módon ki volt kapcsolva a telefonja.