„Az élet már egy másik világ pokla” – Hátborzongató információk Schmuck Andor haláláról: megszólalt a közeli barát!

Július 14-én, egy meleg júliusi hétfőn tragikus hír kezdett el terjedni az interneten és a szerkesztőségekben. Elsőre rémhírnek tűnt, majd sajnos biztossá vált: Schmuck Andor nincs többé.

Schmuck Andor 54 évesen örökre elköszönt (Fotó: Mediaworks Archívum)

A csupaszív politikust a Tisztelet Társasága V. kerületi irodája feletti lakrészben találták holtan, miután tűzoltók rátörték az ajtót. Akkor már hosszú órák óta nem tudták elérni a barátai, pedig egyáltalán nem volt rá jellemző, hogy kikapcsolta volna a telefonját. Schmuck Andor 54 éves volt.

Tényleg Schmuck Andor betegsége okozta a halálát?

Schmuck Andor sokak szerint maga volt a két lábon járó jókedv és kacagás, azt csak kevesen tudták, hogy mi zajlik a lelke mélyén. Március végén megdöbbentő hírt közölt az országgal: A Nagy Duett egyik élő show-jában bejelentette, hogy súlyos beteg, életmentő kezelésekre szorul. Járt is szorgalmasan kezelésről, kezelésre, vizsgálatról vizsgálatra, és bár a Borsnak pünkösdkor még azt mondta, nem túl fényesek az eddigi eredményei, örök optimizmusát a legsötétebb napokon is megőrizte.

„Folytatom a kezeléseket. Bár félidőben az eredményeim nem túl jók, küzdök tovább újult erővel, és bízom abban, hogy végül megnyerem a meccset”

– mondta még júniusban a Borsnak a Tisztelet Társaságának elnöke. Akkor még nem sejtette, hogy alig egy hónap van neki hátra.

A politikus halálával kapcsoltban a rendőrség vizsgálatot indított, az idegenkezűséget azonnal kizárták. Az azonban mindenképp különös, hogy órákon át helyszíneltek Schmuck Andor halálának helyszínén, a Sas utca környékét pedig le is zárták. Az ott készült fotók arról árulkodnak, hogy több tárgyat is lefoglaltak. Egy kólásüveg is a bizonyítékok közé került – talán ebből ivott utoljára a politikus. Rengeteg iratot és több zsáknyi holmit is lefoglaltak a rendőrök. Ezeket Schmuck Andor irodájából vitték el.

Vajon mit szólna Andor, ha látná mindezt?

Órákra lezárták Schmuck Andor halálának helyszínét (Fotó: Máté Krisztián)

A politikus különös életfelfogásából merített erőt

Nos, talán az sem kizárt, hogy Schmuck Andor halálának valódi oka örökre rejtély marad majd. Az emberek emlékezetében azonban örökké él majd a furcsa, kissé képregénybe illő, piros nyakkendős figura a jellegzetes kalapjában és öltönyében. Nem vitás, Schmuck Andor egy valódi életművész volt.