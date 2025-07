Schobert Norbi elárulta Schmuck Andor féltve őrzött titkát: Menyasszonya volt az elhunyt politikusnak

„Annyira szoros volt a kapcsolatunk, hogy mikor pár éve kórházba kerültem a súlyos szívműtétem miatt, akkor a családomon kívül három ember jött be meglátogatni engem, és az egyik Schmuck Andor volt. Korábban voltam már vele Tunéziában is, illetve támogatója voltam a Tiszteletet Társaságának, ugyanis szerintem egy remek kezdeményezést hozott létre. Sőt, Andorral minket egyszerre lovaggá is ütöttek, úgyhogy mindketten a Máltai Lovagrend tagjai lettünk” – idézte fel kedves emlékeit Schmuck Andor sztárcimborája.

„Annak idején pedig még fogadásból lefogyasztottam róla 70 kilót, ami sajnos azonban visszament rá. Valamint voltunk Rékával az esküvőjén is, ami egy vidámparkban volt és Andor azt mondta, hogy »A házasélet olyan, mint egy hullámvasút...« Imádtam a humorát és nagyon sok kedves emlék kötött minket össze. Úgyhogy nagyon jóban volt és borzasztóan szíven ütött a halálhíre, illetve biztos, hogy nagyon fog hiányozni nekem is” – zárta a beszélgetést Schobert Norbi.