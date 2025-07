Schmuck Andor most biztosan mosolyog „odafent”: Még utoljára, mindenki rá figyelt

Schmuck Andor talán maga sem gondolta, hogy a róla szóló gyászjelentés ennyire megrázza a közvéleményt. Azt talán sejtette, hogy a barátai sorra posztolnak majd róla, és számtalan különös, mókás, vagy éppen tanulságos történetet osztanak meg vele kapcsolatban, de azt biztosan nem, hogy ennyi cikk születik majd az életéről és a haláláról egyaránt. Schmuck Andor halála országszerte az érdeklődés középpontjába került. Ő pedig talán egy felhő szélén ül, és ha nem is mindig mosolyogva, de biztosan figyelmesen szemlélte az elmúlt hét róla, miatta születő híreit.

Schmuck Andor halála az egész országot megrázta (Fotó: Bánkúti Sándor)

5.: Rejtélyes körülmények: Kólásüveget és egy zacskónyi bizonyítékot vittek el a zsaruk Schmuck Andor lakásáról

Mint azt a Bors is megírta, 54 éves korában elhunyt Schmuck Andor. Azonban a haláleset körül túl sok a kérdéses körülmény... Ugyanis nemrégiben rendőrök lepték el a Tisztelet Társasága irodájának környékét. A hatóságok rendőrségi szalaggal zárták le az iroda bejáratát, amely fölött lakott a politikus, valamint a megszokottnál hosszabb ideig nem engedtek senkit még a helyszín közelébe sem. De vajon miért lehet ez?

Sok a kérdőjel Schmuck Andor halála körül

Sajtóinformációk szerint az ismerősei nem tudták elérni Andort, ezért a tűzoltóknak kellett rátörni az ajtót. Továbbá úgy tudni, a rendőrorvos kizárta az idegenkezűséget, tehát valószínűleg Schmuck Andor betegsége végleg győzedelmeskedett. A haláleset helyszínéről azonban megérkeztek az első fotók, amik több rejtélyes részletet is rejtenek. De már önmagában különös, hogy a rendőrök ennyi időre lezárják a helyszínt. Ráadásul, miután elvitték a holttestet, még órákon keresztül helyszíneltek a környéken.

Schmuck Andor halálának helyszínéröl, több tárgyat is elvitt a rendőrség (Fotó: Bánkúti Sándor)

4: Sosem hallott részletek derültek ki Schmuck Andor és a TV2 sztárjának viszonyáról

Az talán senkinek sem újdonság, hogy Dulin Metta a Kőgazdag Fiatalok 1. évadában randevúra ment a hősszerelmes politikussal, aki ezek után egy fotózásra is elkísérte. Azt azonban szinte senki sem tudja, hogy Kőgazdag Metta és egykori randipartnere ezután folyamatosan tartották a kapcsolatot, egészen Schmuck Andor halála előtti időszakig. A TV2 sztárja most lapunknak mesélt a barátságukról, sőt azt is elárulta, mi az, amire Andor folyton kérlelte titokban.