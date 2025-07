Sok a kérdés, de válasz az nincs: továbbra is rejtély, ki temeti el Schmuck Andort

Schmuck Andort nyugodtan nevezhetjük a szépkorúak védőszentjének, hiszen 21 éve alapította meg a Tisztelet Társaságát, melynek az volt a fő célja és tevékenységi köre, hogy segítse a nyugdíjasok életét. Andor gyakran mondogatta, hogy ő leginkább a magány ellen harcol a szervezetével, amelyre egyébként a vagyona egy részét is hagyta. Ezért is érdekes, hogy a Tisztelet Társasága, melynek az utolsó számvetéskor 140 ezernél is több tagja volt, egyelőre egyetlen szóval sem vett búcsút az alapítótól. Így arról sem adtak tájékoztatást, hogy feladatuknak érzik-e a temetés szervezését.

Schmuck Andor"> Rengeteg a kérdés Schmuck Andor temetése körül (Fotó: Polyak Attila)

Mikor lesz Schmuck Andor temetése? „Majd…!”

A Bors az utóbbi napokban többször is kísérletet tett arra, hogy információt szerezzen Schmuck Andor búcsúztatójáról, de meglepő módon minden alkalommal falakba ütköztünk. Legutóbb péntek reggel jártunk a Tisztelet Társasága belvárosi irodájában, ahol láthatóan nagy a sürgés-forgás a híres és közkedvelt alapító halála óta. Az ott sertepertélő hölgyek azonban nem vették jó néven az érdeklődést. Gyakorlatilag kánonban kérték ki maguknak a kíváncsiskodást, miközben bőszen pogácsáztak egy az asztal közepére helyezett tálról. Schmuck Andor temetésének időpontjáról mindössze annyit mondtak: „Majd…!” Ahogyan a Tisztelet Társaságának jövőjéről is csak röviden és dühösen nyilatkoztak:

„Nem látja, hogy most is munka folyik?!”

– mutatott körbe a hölgy a pogácsahalom mellett ücsörögve.

Schmuck Andor életének fő műve volt a Tisztelet Társasága (Fotó: Bors)

Fodor Zsóka: „Nekem nem kell őt eltemetnem...”

De ha nem a Tisztelet Társasága szervezi meg Schmuck Andor temetését, akkor ki? Egy ponton felmerült Fodor Zsóka színésznő neve is, hiszen sokszor, sok helyen a fiaként emlegette az elhunyt hírességet, de Zsóka, határozottan cáfolta ezt az értesülést. „Nagyon sok félreírt és félreértett helyzet van, amit szeretnék tisztába tenni. Először is nincs közös végrendelet, de van egy megállapodás, ami egy ügyvéd által leírt papír, ami inkább az én javamat szolgálja. Arról szól, hogy ha én majd egyszer megöregszem, akkor ő ápolni fog, és mellettem áll, mert 30 év volt közöttünk, úgyhogy nekem nem kell őt eltemetnem, mert van neki két testvére, meg van a Tisztelet Társasága, ami nem azt jelenti, hogy ha kellett volna, nem tenném. Bent voltam tegnap a társaság irodájában, és kértem őket, hogy értesítsenek, hogy lesz a temetése” – mondta lapunknak korábban Fodor Zsóka.