„Két hete még Kölnben voltunk” – Összeroppant a gyásztól: Aurelio tőlünk tudta meg, hogy meghalt Schmuck Andort

Két hete még Kölnben voltam forgatni, ő is ott volt. Hajnalig beszélgettünk a hotelnél. Korábban is jóban voltunk, régóta ismertem, de ott még szorosabb lett a kapcsolatunk. Egyszerűen nem akarom elhinni... Nem is igazán említette a betegségét. Annyit mondott, hogy Luxemburgba kell majd utaznia. De ugyanazzal a boldog hanglejtéssel mondta, mint mindig. Egy szót sem beszélt arról, hogy rosszul lenne. Nem hiszem el. Kis aranyos volt, mindig puszival köszöntem neki. Kedvelt ő is engem nagyon. Teljesen le vagyok sokkolódva… Őszinte részvétem az egész családjának