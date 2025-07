Jennifer Lopez előtt lép színpadra a magyar dj: „Nagyon izgulok”

Jennifer Lopez napokon belül Budapestre érkezik koncertturnéja, az Up All Night: Live in 2025 keretében. A látványos show előtt azonban egy hazai tehetség is reflektorfénybe kerül: a Rádió 1 dj-verseny háromszoros győztese, Regán Lili lesz az, aki Jennifer Lopez koncertje előtt fellép majd. A részletekről először mesélt a lemezlovas.

Jennifer Lopez július 20-án Budapestre látogat, ahol az MVM Dome-ban mutatja be "Up All Night: Live in 2025" című koncert turnéját. A magyar rajongók egy látványos, energikus show-ra számíthatnak, amelyben Lopez legnagyobb slágerei csendülnek majd fel. A koncert előtt a közönséget nem más, mint a háromszoros Rádió 1 dj-szavazás győztese, Regán Lili szórakoztatja. A 26 éves magyar dj az egyik legkeresettebb az országban, rengetegen követik őt a közösségi média platformjain. Regán Lili számára hatalmas megtiszteltetés, hogy Jennifer Lopez budapesti koncertje előtt léphet színpadra, saját bevallása szerint pedig mindent belead majd, hogy felpörgesse a hangulatot a koncert előtt. Jennifer Lopez budapesti koncertje vasárnap lesz (Fotó: CraSH / Northfoto) Jennifer Lopez budapesti koncertje egy álom volt a magyar dj számára Hogy a kiválasztási folyamat pontosan hogy történt, azt nem tudom. Engem a szervező hívott, hogy lenne egy ilyen lehetőség. Ez nem volt fix, volt egy átfutási folyamat, majd később lett leegyeztetve minden oldalról. Amikor pedig véglegessé vált, felhívtak – hát, elképesztően örültem! Nekem kellett is egy-két nap, hogy ezt fel tudjam fogni, hogy pontosan mi is történik. Ez tényleg akkora boldogság egy előadónak! – kezdte a Borsnak. Regán Lili megosztotta, hogy már régóta követi az énekesnő karrierjét, sőt, a koncertjére is el akart menni, ám ekkor kapta meg a hírt, miszerint ő is fellép. – Abszolút nagy rajongója vagyok Jennifer Lopeznek! Amikor megtudtam, hogy Magyarországra jön, már akkor szerettem volna elmenni a koncertjére. Akkor még persze nem tudtam, hogy egy helyen lépünk majd fel. Ő az egyik kedvenc előadóm – áradozott Lili. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Regán Lili (@djreganlili) által megosztott bejegyzés Sok rajongó álma, hogy találkozzon a világsztárral, közéjük tartozik a dj is, azonban egyelőre nem tudja, hogy ez meg fog-e valósulni. Ez egy nagyon jó kérdés! Beszéltünk erről a szervezőkkel, akik nagyon kedvesek, és azon vannak, hogy ez sikerüljön. Bízom benne, hogy összejön, de ha nem, akkor sem leszek csalódott. Ezt majd aznap tudjuk meg, hogy sikerül-e – árulta el. Kulisszatitkokról mesélt Hogy mire készül a koncerten Lili? Pár kulisszatitkot megosztott lapunkkal. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Regán Lili (@djreganlili) által megosztott bejegyzés Jelenleg minden nap hosszú órákat töltök azzal, hogy figyelem Jennifer Lopez stílusát, karakterét, és azt, hogy mi illene hozzá a legjobban. Még most formálódik az egész, de mindent megteszek, hogy a legjobb legyen. Nagyon izgulok, de az is igaz, hogy ez mindig bennem van fellépés előtt, mert mindig a maximumot szeretném kihozni magamból. Ez most nyilván egy újfajta feladat, ezért talán még nagyobb bennem az adrenalin. De szerintem ez teljesen normális – fejtette ki.

Hozzátette, hogy a fellépéseiről a social media oldalán lehet tájékozódni. Most nyáron nagyjából 20-25 fellépése lesz egy hónapban, emellett rádiózik is, úgyhogy elég nagy a pörgés!