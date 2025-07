Hihetetlen fotókon Jennifer Lopez: erre számíthatnak a bombázó rajongói Budapesten – galéria

Júliusán 20-án az MVM Dome-ban ad majd koncertet a világ egyik legnagyobb popdívája. Az előzetes információk szerint Jennifer Lopez Budapestre egy óriási gigantikus show-val fog érkezni. Az énekesnő már múlt hét kedden megkezdte az Up All Night elnevezésű turnéját, az eddigi visszajelzések alapján pedig hatalmas bulira számíthat a magyar közönség.

A Jennifer Lopez koncert Budapesten valószínűleg telt házzal fog lezajlani, mivel már csak pár jegy maradt (Fotó: Stringer / northfoto)

Jennifer Lopez Dome-ban adott koncertje óriásit fog robbanni

Már most több százan dolgoznak azon, hogy a díva minden pillanata tökéletes legyen hazánkban, nemcsak a színpadon, hanem a kulisszák mögött is. A koncert szervezője nemrég a TV2 kamerái előtt elmondta, JLo csapatával napi 8-10 emailt váltanak, hogy minden rendben menjen majd a koncerten. Az étel és a séf kiválasztása terén is rengeteg szempontot kellett figyelembe venniük. „Nagyon egészséges étkezést kért tőlünk, mellé pedig egy nagyon magas színvonalat” – mondta akkor a budapesti fellépés szervezője.

A énekesnő Michelin-csillagos ebédet kért, amelyet egy esztergomi étterem séfje, Koppány Levente fog elkészíteni. A séf prezentálta ételeit és szakértelmét a koncertszervező előtt, így esett rá a választás. A séf összeírt egy listát a specialitásaiból, amit eljuttattak JLO-nak. A művésznőnek nincs más dolga, mint hogy kedvére válogasson az ételek közül, amik között még a malacorr is fellelhető.

Jennifer Lopez 2025-ben is bombaformában van, így elképzelhető, hogy a budapesti koncertjén is meg fogja mutatni csodás alakját (Fotó: Stringer / Northfoto)

Meglepő dolgokat kért az énekesnő budapesti koncertjére

Mindemellett azonban az is kiderült, hogy a világsztár milyen más különlegességeket kér a budapesti koncertjére. Ugyanis nemrégiben a fellépést szervező cég tulajdonosa, Guba Gábor a Bochkorék című műsorban mesélt a részletekről.

Az egy teljesen publikus dolog, hogy mi kerül be az öltözőbe, illetve milyen cateringet kér. De természetesen vannak olyan túlzások, plusz kérések, amiket a management belerak, de utána nem használnak. Viszont, amiket ő kért, tehát a nagyon kényelmes, magas minőségű bútorzat, illetve az olyan funkcionális dolgok, mint a szobabicikli vagy nyújtópad teljesen érhetők. JLo ugyanis nem csak egy nagyszerű énekesnő, és színpadi művész, hanem fantasztikus táncos is, amihez elengedhetetlen a bemelegítés

– mondta. Mindezek mellett viszont azt is elárulta, hogy alkoholt egyáltalán nem kért az énekesnő, mivel tisztítókúrát tart és emiatt inkább csak gyümölcs- és zöldségalapú folyadékokat iszik.