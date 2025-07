Jenes Kitti elárulta, hogy foglalt-e a szíve

Jenes Kitti őszintén mesélt a magánéletéről a hot! magazinnak.

Jenes Kittinek jelenleg nincs párja - Fotó: Forgács Bea / hot! magazin

hot!: Nemrégiben mutattátok be a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon a Rudolf című musicalt. A pályád kezdetén még ensemble-tagként szerepeltél a darabban. Milyen érzés volt most főszereplőként részesülni a sikerben?

Jenes Kitti: Érettségi után énekelni tanultam Kőváry Judit magániskolájában, ott tudtam meg, hogy a Pesti Broadway Stúdió felvételt hirdet, ahová fel is vettek. Így kerültem be az Operettben a Rudolf musicalbe. A Margitszigeten eddig még nem játszottam, és Vetsera Mária szerepében debütálni valódi megtiszteltetés volt. Külön öröm számomra, hogy a színház igazgatójával, Bán Teodórával úgy érzem, egy igazán erős szakmai és emberi kapcsolat alakult ki köztünk.

hot!: A musical történelmi tényeken alapul, egyszerre romantikus és tragikus, a mai napig nem lehet biztosan tudni, mi okozta a két szereplő halálát. Vonz téged egy ilyen romantikus sztori?

Jenes Kitti: Az ember életében van egy-két nagy szerelem, ezekből például meríthet érzelmileg. Jelenleg egyedülálló vagyok, de természetesen vágyom egy jól működő kapcsolatra.

hot!: Szakmabelivel könnyebb az élet vagy civillel?

Jenes Kitti: Évekig civil párom volt, akivel jól kiegészítettük egymást. Egy szakmabelivel viszont jobban érthetjük a másik problémáit, így mindennek lehet előnye és hátránya is.

Veréb Tamással sokat játszott együtt - Fotó: archív / hot! magazin

Jenes Kitti és Veréb Tamás szuper párost alkottak

hot!: Debreceni lány vagy, ott jártál középiskolába. Lokálpatriótának érzed magad?

Jenes Kitti: Az vagyok, egészséges mértékben. Érzem, szeretem magunkban az alföldi lelkületet, a nagyszüleim juhászok, így tanyánk is volt a Hortobágy környékén. Ha tehetem, hazamegyek: vár a család és a hároméves unokahúgom, egyben keresztlányom, Emili, aki most a legfontosabb az életünkben.

hot!: A családodban vannak művészek? Szeretik az irodalmat, a zenét?

Jenes Kitti: Anyukám vállalkozó, a bátyámmal, Imivel dolgoznak együtt. Apukám is átlagember. Debrecen, Balmazújváros, Nagyhegyes környékén zajlik az életük. Gyerekkoromban folyton szólt a rádió, anyukám rengeteget hallgatta Gergely Robi, Zámbó Jimmy dalait, de a nagymamám és a most 94 éves anyai nagypapám is kedveli a zenét. Először zongorázni tanultam, emellett sokat jártam szavalóversenyekre, énekversenyekre.