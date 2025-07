Előkerült a legfontosabb felvétel Veréb Tamásék esküvőjéről

Veréb Tamás egy évtizede robbant be a köztudatba a „Sztárban Sztár” győzteseként, azóta a karrierje meredeken ível felfelé. A 2025-ös év meghatározó mérföldkő lett számára – nem csak szakmailag, hanem magánéletileg is.

Veréb Tamás számára felesége a nagybetűs Nő (Fotó: Szabolcs László)

Veréb Tamás felesége gyönyörű menyasszony volt

Veréb Tomi és Koltai Vivi május végén mondták ki egymásnak a boldogító igent, azóta rengeteg poszttal és fényképpel tudatták közösségi oldalaikon, hogy mennyire szeretik egymást és milyen elképesztően boldogok. Az esküvőt Ráckevén, egy csodás tóparti helyszínen tartották, ahol a természet közelsége és nyugalma tökéletes hátteret adott az eseménynek. Az esküvő ugyan szűk körű volt, de nem kevésbé emlékezetes – a menyasszonyi csokornak például nyoma veszett a hajnalig tartó lagziban. Tomi a jeles napról most közzétette azt a kisfilmet is, ami az esküvőjük napján készült. A pár tanúi ismert színészek voltak: Hajdu Tibor és Balázs Andi, akik mindkettőjükhöz rendkívül közel állnak.

Édes, egyetlen Vivien! Nem emlékszem pontosan, hogy mikor történt, de arra igen, hogy elemi erejű volt a felismerés, hogy már nem én magam vagyok a saját világom közepe. Sokszor vallottam már neked a szerelemről, amit irántad érzek, de biztos lehetsz benne, hogy ez még számtalan alkalommal meg fog történni

– hallatszódik Tomi hangja a videóból, amely gondolatok sejthetően az egymásnak elmondott beszédjük egyik részlete.

Te vagy számomra a nagybetűs Nő, a családom és csak remélni tudom, hogy a majdani gyermekeim édesanyja is. Nem tudom, milyen bájital hatása alatt állok több mint két éve, de kérlek soha nem felejtsd ki a reggeli kávémból

Veréb Tamás esküvője utáni terveikről vallott

Veréb Tamás Koltai Vivien iránt érzett szerelme valóban megkérdőjelezhetetlen, nemrég adott interjújában Vivi pedig arról is mesélt, mit terveznek a továbbiakban: thaiföldi álomnyaralásra vágynak, de egy kisebb floridai kiruccanás is a bakancslistájukon van. Elárulták azt is, hogy kapcsolatuk alapja az őszinteség, és bár ritkán veszekednek, mindig mindent meg tudnak beszélni és harag nélkül hajtják álomra a fejüket.