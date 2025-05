Veréb Tamás: A menyasszonyom elhiszi az őszinte szavakat

Veréb Tamás: Édesanyám nagy színházrajongó volt, hallott arról, hogy létezik ilyen, ő küldött hozzá. Hétvégente vonattal utaztam a foglalkozásokra. Addig csak a nagymamámmal meg édesapámmal jártam Budapesten. Nagyon szép néhány év volt a Margitosokkal. Rengeteget tanultam színházról, a budapesti életről, jeleneteket, darabokat tanultunk, előadtuk a Hair színpadi változatát. Ha arra járok, meglátogatom Földessy Margitot, beszélgetünk, és játszom az új tanítványaival. Margittól egy életre szóló útravaló csomagot kaptam.

hot!: A Hairt éppen most mutattátok be az MVM Dome-ban. Emlékeztél közben a régi előadásra?

Veréb Tamás: Az új előadás koncertre és táncokra épült. Óriási siker volt; az elképzelések szerint egyszeri alkalom, de tervben van, hogy lesz folytatás.

hot!: A Miskolci Egyetemen ének szakirányon szereztél diplomát. Fontosnak tartottad, hogy legyen papírod arról, amit csinálsz? A Színművészeti Egyetemre soha nem jelentkeztél?

Veréb Tamás: Előkészítőre, színészképzésre jártam, de a Színművészetit nem próbáltam meg. A papírt nem tartom olyan fontosnak. A pályán töltött éveim során soha senki nem kérdezte meg, hogy van-e valamilyen végzettségem. Akik végeznek, azok sem biztos, hogy a pályán maradnak. Sokan elhagyják a színpadot, másra váltanak: az idegrendszerük, az agyműködésük miatt nem bírják a nyomást, lelkileg rámennek. Vannak olyan zenészek, énekesek, akik soha nem tanultak senkitől, mégis nagy tehetségek. Mások tanárokhoz jártak, úgy derült ki a képességük.

hot!: Nagyon fiatalon jelentkeztél a Voice tehetségkutatóba. Olyan zsűritagok tapsoltak neked, mint Malek Andrea, Caramel, Mező Misi és Somló Tamás. Miért nem lett folytatás?

Veréb Tamás: 18 évesen hívtak a műsorba. Ilyenkor mindenfélét ígérnek, és aztán számomra nem lett belőle semmi. Még az élő műsor előtt kiestem, így eltekintettek az előre aláírt szerződéstől. Meg is voltam bántódva, visszamentem Miskolcra. De az élet, ahogy mindig, most is elrendezett mindent.