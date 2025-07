Házasság első látásra Reni igazából szerette férjét, Brumit: „Sütit vittem neki a váláskor!”

Kovács Reni, a Házasság első látásra második évadának egyik legnépszerűbb szereplője, nemrégiben Instagram-kérdezz-felelekben osztotta meg gondolatait a műsorban szerzett tapasztalatairól, volt férjéről és a műsor másik szereplőjével, Oláh Orsolyával való kapcsolatáról. Reni jó szokásához hűen ezúttal sem köntörfalazott, őszintén kitálalt mindenről és mindenkiről.

Házasság első látásra Reni sütit vitt váláskor a férjének (Fotó: Tv2)

A Házasság első látásra sztárja megszerette Brumit

A kérdésre, hogy volt-e kémia közte és exférje, Wollner Péter (Brumi) között a forgatás alatt, Reni így válaszolt:

„Én megszerettem Petit, enélkül ez nem is ment volna, amit tőlem láttatok, az mind valódi volt. Mikor nem forogtak a kamerák, akkor is mindig együtt voltunk, gondoskodtam róla a legjobb tudásom szerint, etettem, kényeztettem, egy szava nem lehet semmire. Még válásnál is sütit vittem neki” – árulta el Kovács Reni.

A temperamentumára vonatkozó kérdésre igen humorosan reagált:

„Ha a temperamentumomra érted, azt Anyutól örököltem, szóval nem mitől, hanem kitől. Ha a méretére érted, az pedig a hyalurontól”

– vallotta be a Házasság első látásra sztárja, aki sosem titkolta, ha valami nem igazi rajta.

Nem haragszik Orsira

Ami az Oláh Orsolyával való kapcsolatát illeti, Reni elismerte, hogy voltak nézeteltéréseik, de már nem haragszik rá:

„Nem baj... Nem mondom, hogy elfelejtettem, mert csalódás volt, de nem pörgök ezen. Azóta találkoztunk egy eseményen. Normálisak voltunk egymás társaságában, sőt, tudtunk együtt nevetni is”

A műsor után Reni és Orsi viszonya megromlott, különösen azután, hogy Orsi és Brumi barátsága nyilvánosságra került. Az exfeleség nehezményezte, hogy Orsi egy közös fotót posztolt Brumival, ami szerinte szándékosan akkor történt, amikor kiderült, hogy ő és férje folytatják a házasságot.

Kovács Reni és Oláh Orsi viszonya megromlott (Fotó: Instagram)

Nagy Ő babérokra tör?

Reni a jövőjéről is beszélt, elárulva, hogy megkeresték egy másik csatornától, de a tematika nem nyerte el a tetszését. Ugyanakkor szívesen szerepelne A Nagy Ő című műsorban:

Másik csatornára hívtak szerepelni, de nem annyira tetszett a tematika. Nagy Ő-nek viszont nagyon mennék. Imádnám. Renit Nagy Ő-nek, szavazzuk meg!

– írta a Házasság első látásra felfedezettje.