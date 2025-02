"Megismertem valakit..." – Rátalált a szerelem a Házasság első látásra sztárjára?

Házasság első látásra Reni és Brumi kapcsolata sajnos nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, ugyanis a páros egyik pillanatról a másikra szakított. Sőt, azt is mondhatnánk, hogy eléggé csúnya vége lett ennek a románcnak, tekintve, hogy Oláh Orsi is szerepet kapott benne. Mivel Reniék távkapcsolatban éltek, ezért csak telefonon tudták tartani a kapcsolatot, azonban Brumi nem csak a feleségével beszélgetett... Időközben ugyanis a műkörmös lány is képbe került, akivel inkább osztotta meg a gondolatait a fegyveres őrként dolgozó férfi, majd amikor neje ezt számonkérte rajta, Brumi hirtelen eltűnt. Nem válaszolt Reninek, de még csak nem is kereste, és a legdurvább az egészben az, hogy a válási szándékát is a TV2-n keresztül üzente meg a feleségének...

Házasság első látásra Reni párja felszívódott... / Fotó: TV2

Házasság első látásra Reni túltette magát Brumin

Bár a szakítás eléggé botrányosra sikeredett, a fekete hajú bombázó megőrizte a méltóságát, és a háta mögött hagyta a múltat. Olyannyira, hogy még az ismerkedésbe is belevágott, ráadásul talált valakit, aki kifejezetten szimpatikus lett a számára. A történetben azonban egyetlen bibi van, méghozzá az, hogy a szóbanforgó férfi hasonló dolgot tett, mint Reni volt férje. Nyugi, nem Orsival beszélgetett...

Nincs most új párom. Megismertem valakit, aki szimpatikus lett, de abba maradt az érdeklődés. Ezek szerint én nem voltam neki az... Azóta más férfi így nem fogott meg, de valójában nem is keresgélek. Nem is nagyon tudok hol ismerkedni, mivel ha beülök valahova, vagy szórakozni megyek, akkor a barátaimmal vagyok, velük foglalkozom. Neten meg olyan személytelen az ismerkedés

– válaszolta Kovács Reni az Instáján indított kérdezz-felekben egyik követőjének, aki tehát élvezi a szingli életet, bár nem tagadja, hogy a tavasz beköszöntével ő is újjászületik, ami pedig egy új szerelmet sem zár ki. Igaz, ismerkedni nehéz a TV2 sztárjával, de nyáron például konkrét helyeken megtalálható. Például a Balatonon.

– Ahogy jön a tavasz, úgy én is újjászületek. Nyáron meg aztán szeretek minden napot kiélvezni. Sokat strandolok, Balaton, bulik, esti kiülések. Jó lenne menni valamerre nyaralni, beszélgettünk erről a többiekkel, hogy akár csoportosan. Aztán lehet jön valaki, aki elcsavarja a fejem és vele leszek egész nyáron. Ki tudja, mi lesz... – fogalmazott Reni.