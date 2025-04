"Azóta bőgök, amióta felkeltem" – Műtőasztalon ébredt a Házasság első látásra Petrája, így van most

A plasztikai sebész rendelőjéből jelentkezett be Kovács Renáta, akit a Házasság első látásra második évadában ismert meg az ország. Bár az első látásra köttetett frigy neki sem jött be, a fiatal lánynak sikerült fennmaradnia a köztudatban, és mára azt is elérte, hogy ne csak a jellegzetes fekete tusvonala miatt beszéljenek róla.

Házasság első látásra: Reni 12 éves kora óta elégedetlen volt a mellével Fotó: TV2

Házasság első látásra Reni nem véletlenül járt a testszobrásznál: mivel 12 éves kora óta elégedetlen a mellével, rászánta magát arra, hogy egy szakember segítségévével tesz szert arra, amit a természettől nem kapott meg. Igen, ebből már világos, hogy Wollner Péter Brumi exnejének mellplasztikája volt, a műtét után pedig szinte első dolga volt bejelentkezni az Instagramon.

"Hatalmas és életre szóló döntés ez az ember számára.

Nagyjából 12 éves korom óta vagyok elégedetlen a melleimmel, amióta csak tudom, mi az nőnek lenni.

Később persze kaptam sok dicséretet a párjaimtól, de ti is tudjátok hogy először magunknak felelünk meg, aztán az arra érdemeseknek.

Sokat foglalkozom a testemmel , edzek és odafigyelek magamra, de melleket nem tudok növeszteni.

Így rászántam magam erre a lépésre, és konkrétan azóta bőgök amióta felkeltem"

– kezdte meghatottan Reni a közösségi oldalon, majd gyorsan elárulta, miért is eredtek el a könnyei.

Házasság első látásra Reni: én is igazi nő vagyok

A népszerű reality szereplője beismerte, életében először érzi magát igazán nőnek.

"Nem, nem a fájdalomtól sírtam, hanem mérhetetlen boldogságtól és a sok évre visszanyúló gátlásaim miatt amit Révész Doktor úr a mai napon végleg lezárt bennem. 31 év után elmondhatom végre hogy én is igazi nő vagyok! Nem tudok elég hálás lenni a Doktor úrnak és az egész klinikának. Maximális komfort mellett iszonyatosan figyelmesek, kedvesek és előzékenyek, ellettem volna még bent egy pár napot. Itt igazi királynőként bánnak velünk. Külön kiemelném Esztert aki bőven asszisztensi munkakörén felül teljesített és volt mellettem Mint emberileg mint szakmailag a legeslegjobb Szakembert és helyet választottam, szívből ajánlom Őt/Őket minden szépülni vágyó hölgynek és Úrnak"