Újabb szerelem a láthatáron – Összejött a Házasság első látásra két sztárja?

Úgy tűnik, a Házasság első látásra egykori szereplői közül ketten mégiscsak megtalálták egymást – csak egy kicsit később, mint azt bárki gondolta volna. Dr. Gaál Zoltán fogorvos és Kovács Reni, a valóságshow nézőinek jól ismert párosa most újra találkozott – ezúttal azonban egészen más környezetben, mint azt sokan gondolnák.

Dr. Gaál Zoltánt, a Házasság első látásra szereplőjét Dezső Marica oldalán láthattuk a műsorban (Fotó:TV2)

Egymásra talált a Házasság első látásra két sztárja?

Reni egy fogkő-eltávolítás és egy tömés miatt ült be Zoli rendelőjébe, de a kezelés során nem csak a foga lett rendben – a szíve is megdobbanhatott. A közös fotó és a poszt szövege sok mindent elárul.

„Egy teljesen másik oldalát láttam, milyen is ő a saját környezetében, munkájában. Be kell vallanom, az állam is leesett!” – írta lelkesen, majd hozzátette: „Hihetetlen precíz, profi és alázatos!”

Zoli sem maradt adós a válasszal. A maga jól ismert humorával reagált.

Én is megijedtem, mikor leesett az állad. Szerencsére az asszisztens elkapta, így nem tört össze, és vissza lehetett rakni

– válaszolta Zoli.

Szerelmi háromszög?

A két szereplő már a műsor alatt is szimpatizált egymással, de akkor még más irányba sodorta őket az élet. Most azonban úgy tűnik, a sors újra keresztezte útjaikat – és talán most jött el az ő idejük. Egy rendelő, egy tömés, egy elkapott áll – és egy új kezdet? Ez mind szép és jó, viszont annak fényében, hogy Zoli a napokban hozta nyilvánosságra virágnyelven, hogy foglalt a szíve, más színezetet kap a találkozás Renivel.

„Akik ismernek jobban, tudják, mi a kapcsolati státuszom. Akik nem, és látták a műsort, tudják, hogy három fiam van. Nekik elárulom, hogy a leányzó a képen nem az enyém, bár sokszor közelebb került már hozzám érzelmileg, mint a sajátjaim. Nyilván nem boldogulnék ilyen jól három gyerekkel, ezért most elárulom, mi a titok” – írta a közös fotó alá.

Közkedvelt Házasság első látásra szereplők voltak

Nem titok, hogy Zoli a műsor után sokak kedvencévé vált a visszafogott, intelligens stílusával, Reni pedig mindig is közvetlen és kedves személyiségként lopta be magát a nézők szívébe. Bizonyára sok rajongó örülne, ha több alakulna ki kettőjük között, mint szimpla barátság, bizonyítva azt, hogy létezik szerelem második látásra is. Idővel biztosan okosabbak leszünk.