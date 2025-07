2025 a sztárokat sem kíméli: Horváth Éva és Reviczky Gábor is újabb műtétre vár

A sztáranyuka tavaly november 23-án súlyos balesetet szenvedett Bali szigetén, aminek következtében Horváth Éva lába nyílt lábszártörést szenvedett, és azonnal kórházba szállították. Sajnos az ottani kezelés alatt fertőzést kapott, ezért úgy döntött, hogy hazatér Magyarországra. Otthon újabb megpróbáltatások várták: összesen hét műtéten esett át, hogy teljesen felépüljön. A Bors információi szerint állapota lassan javul, és bár a gyógyulás hosszú folyamat, Éva körül támogató család és rajongók állnak, de sajnos most újabb operáció vár rá.

Horváth Éva férje és családja támogatja ebben a nehéz helyzetben ( Fotó: Bors)

Horváth Éva mellett Giannit is többször műtötték

Debreczeni Zita férje, Gianni Annoni nemrég átesett a tizedik térdműtétjén. Az étteremtulajdonos a családjában örökölt csontmeszesedés miatt már korán orvosi kezelés alatt állt, ám úgy tűnik, hogy végül a protézis lesz a megoldás problémáira. Addig is még jó ideig mankóra lesz szüksége, hogy a felépülés zökkenőmentes legyen.

Gianni felesége Debreczeni Zita is vele van a nehéz időszakban (Fotó: archív / hot magazin)

Sallai Nóra: küzdelem a felépülésért

2024 szeptember végén súlyos autóbalesetet szenvedett Sallai Nóra kisfia és a színésznő Alsónémediben. Az ötéves kisfiú pár nappal később meghalt, Nóra pedig élet-halál között volt, és csak október végén ébredt fel egy hónap altatás után. Bár a kezelésekre jól reagál, még hosszú rehabilitáció vár rá. Nemrég visszatért az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetbe, ahol orvosi felügyelet mellett folytatja a terápiát. Egy informátor szerint több időt kell a klinikán töltenie, hogy a szakemberek nyomon követhessék állapotát.

Sallai Nóra állapota javulni látszik (Fotó:Hot! archív)

Nick Árpád és Reviczky Gábor szívügyeikért küzdve

Az év egyik legnagyobb riadalma volt, amikor májusban Nick Árpád, a világ egyik legerősebb embere, súlyos szívproblémák miatt sürgősséggel került kórházba. Koszorúértágító műtétet hajtottak végre rajta, amely sikeresen zárult, és állapota stabilizálódott.

Nick Árpád erőművésznek koszorúértágító műtétet hajtottak végre (Fotó: Bors)

Néhány héttel később Reviczky Gábor is kórházba került, szintén szívproblémák miatt, hosszabb kezelésen esett át. Reviczky Gábor, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész többé nem szeretne kemoterápiás kezelést kapni, mert szerinte csak tüneti kezelést nyújt, és nem szünteti meg a betegséget. 2022-ben prosztatarákot diagnosztizáltak nála, áttétekkel, és csontrák is kialakult nála, több kezelést kapott. Bár tünetmentesnek érzi magát, most szívműtét előtt áll, ami újabb nehézséget jelent számára. A rajongók továbbra is aggódnak érte, és rengeteg jókívánsággal támogatják.