Aggasztó hír érkezett Reviczky Gáborról, újból kórházba került: „Szívműtét előtt állok”

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész rákbetegségéről rengeteg hír szólt az utóbbi években. Ahogy azt a Bors is megírta, Reviczky Gábor legutóbb bejelentette, hogy többé nem veti alá magát kemoterápiás kezeléseknek. Mivel a színészlegenda szerint ez csupán tüneti kezelést nyújt, de a betegséget magát nem szünteti meg.

Reviczky Gábor gyógyulása részben a kemoterápiának köszönhető, a színész mégsem szeretné már többé kitenni magát ennek a kezelésnek (Fotó: Pesti Tamás)

Reviczky Gábor szerint nem megoldás a kemoterápia

Nem szívesen vállalom be a kemót, mert nagyon nehéz ezt megértenem, hogy elpusztítanak nyolc deka rákot, és megölnek hat kiló egészséges sejtet. Hogy ez mitől gyógymód? Ez egy nagyon komoly tüneti kezelés. Arra való, hogy az embernek meghosszabbítsák az életét négy-öt évvel. Egyébként mindennek ez a baja, hogy tüneti kezelések vannak, nem megoldások. Nem az okot szüntetik meg, hanem a tüneteket kezeik. Minden gyógyszer ilyen. Egy gyógyszer van, ami megoldja a betegséget, az az antibiotikum. A többi az nem old meg semmit

– fejtette ki véleményét a színész, aki ekkor láthatóan már jobban érezte magát.

Úgy tűnt, Reviczky Gábor betegsége már a múlté

Annak ellenére, hogy már sok éve küzd betegségével, Reviczky 2025 tavaszára kifejezetten jó fizikai állapotnak örvendett, tele volt tervekkel és a hangulata is kiváló volt. Továbbá kifejezetten örült annak, hogy rá is lehetett voksolni az idei Halhatatlanok Társulata új tagjainak szavazásán. Végül meg is választották tagnak, ám az utóbbi időben az állapotáról nem jó hírek érkeztek, ugyanis nemrég Bach Szilvia humorista közösségi oldalán osztott meg egy Reviczky Gáborral közös friss képet. A fotó főként riadalmat váltott ki a rajongókból, akik nem győztek jókívánságaikat kifejezni a rákot leküzdő művész felé.

„Imádom mindkettőtök színpadi játékát. A művész úr a ma élő legnagyobb. Minden jót kívánok!”

„Imádom a humorát. Egyik legjobb színész ma. Felépülést kívánok neki!”

„Mielőbbi javulást kívánok a művész úrnak a sok kezelés után” – olvasható a képre írt visszajelzésekben.

Reviczky Gábor rákbetegségéből már sikeresen felépült, de úgy tűnik, hogy újabb nehézségek előtt áll (Fotó: Nagy Gábor)

Reviczky Gábor szívműtét előtt áll

Ez az eset pár hete történt, azonban azóta nem lehetett hallani a Kossuth-díjas színészről, és most a Bors megkeresésére Reviczky Gábor újabb ijedelemre okot adó fejleményekkel szolgált:

Jelenleg is kórházban vagyok és egy szívműtét előtt állok

– nyilatkozta lapunknak a legendás színművész, aki egyelőre nem szeretne bővebben beszélni az állapotáról. Eddig arról nem volt szó, hogy Reviczky szívproblémákkal is küzdene, viszont most úgy tűnik, még egy műtétre is szüksége lesz.