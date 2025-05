Most jött a hír: kórházba került a magyar sztár, azonnal műteni kellett

Ahogy arról a Bors is beszámolt, az izomkolosszus testvére Valentin napon lett rosszul az otthonában, oda sietett hozzá a szirénázó mentőautó. Nick Árpád erőművész nővére először a budapesti István kórházba került, az állapota pedig - ha lassacskán is - de javulást mutatott. Egy gyógytornász is a segítségére volt, és persze az erőember is rendszeresen tornáztatta, hogy Emőke erőre kapjon.

„Négy hét után szóltak, hogy nem maradhat, és egy másik kórházba vitték át, ahol rehabilitáció várt rá. Reménykedtünk. Ott is négy hétig volt bent, először jól haladt, már erősödött. Sok vitamint kapott, amitől a hangulata is jobb lett. Már felállt, ment egy-két métert, de azután lerogyott. Egy sporttársa, akivel 83 éves koráig jártak tornára, Judit is bejárt a kórházba látogatni, és a keresztlánya, Babi is. Utána egyik napról a másikra visszaesett. Látványosan. Ágyban maradt, és utána gyengült, nem maradhatott abban a kórházban, de azt mondták, visszamehet az Istvánba. Ám ott már nem tudott felkelni az ágyból, kezdett összeomlani a keringése. Szívelégtelenségben halt meg május 2-án hajnalban. Kimerült a szíve és elaludt. Szomorú, de szépen távozott”– mesélte szomorúan a Borsnak Árpi, aki most talán rájött, hogy muszáj saját magát az első helyre tennie.