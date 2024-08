Young G Béci szörnyű állapotban van: „Telnek a napok, én meg halok elfele”

Young G Béci az előadók rémálmát éli, ugyanis alig egy hete az internetes csalók ellopták a YouTube fiókjához tartózó belépési kódokat, ezzel teljesen kizárva a rappert az oldaláról. Bár időközben felvette a kapcsolatot a Google-lel, de a segítség sajnos még nem érkezett meg, és Béci úgy tűnik, ezt egyre nehezebben viseli. Az Instagram-sztorijában megosztott szövege szerint, most szívesen nyúlna az alkoholhoz, annak ellenére is, hogy tudja, ez nem megoldás, de mivel annyira tehetetlen, nem lát más utat. Az egyetlen szerencséje, hogy nem csak kislánya, de keresztlánya is vele van, így az italozás gondolata most csak egy lázálom. Viszont ettől nem lesz boldogabb a rapper...

Young G Béci YouTube-fiókját ellopták (Fotó: Szabolcs László)

Young G Béci: Akarok továbblépni, de…

Nos, a rapper nem hiába fogja a fejét a veszteség miatt, hiszen amellett, hogy a passzív jövedelmétől is elesett, még a dalait, a videóklipjeit és a feliratkozóit is elveszítette, és sajnos a pakliban benne van az is, hogy lehet, vissza sem kapja őket. Reméljük persze, hogy ez nem így lesz, azonban elmondása szerint a Google egyelőre csak azt szajkózza, hogy csináljon egy új oldalt...

Telnek a napok, én meg halok elfele… Tartják a lelket bennem, de teljesen rottyon vagyok egy hete. Tudom, hogy az ital sem megoldás, de rendesen berúgni a gyerekektől, azt sem tudok…

– Azért csak 17 év munkája. A havi, passzív jövedelmet kb. le se sz***m, de nap mint nap a rajongók írnak, hogy nem találják a klipeket, dalokat. Együttműködések tömkelegét mondom vissza, de inkább a lelkem fáj. Akarok továbblépni, de valahogy folyamat rajta van az agyam… Kis keresztlányom is itt van, de valahogy egyikkel sem tudok úgy lenni, ahogy szeretnék. Utazunk hamarosan, az agyam meg egy roncs – fogalmazott a rapper, majd elárulta, a Google szerint a megoldás az új oldal létrehozása, ami nyilvánvalóan Bécinek nem igazán tetszik. Ellenben egyelőre más útmutatás nem érkezett a szolgáltatótól, úgyhogy a rappernek a türelem és a remény maradt...