Örömhír: Weisz Fanni bejelentette a következőt

Weisz Fanni nem is lehetne boldogabb. Az anyaság bejelentése után Weisz Fannit sok támadás és megkérdőjelezés érte amiatt, hogy siketként vállalt gyermeket. Sokan kételkedtek abban, hogy képes lesz-e jól ellátni anyai feladatait. Fanni számára ezek a megjegyzések fájdalmasak voltak, és hangsúlyozta, hogy a hallássérülés nem jelenti azt, hogy butább lenne, vagy ne tudná gondoskodni gyermekéről. Kiemelte, hogy rengeteg siket szülő van, akik példaként szolgálnak.

Weisz Fanni nagyon szereti a kisfiát

A családja, különösen édesanyja és nagyszülei, nagy támaszt jelentenek számára. Weisz Fanni édesanyja már a terhesség alatt is izgatottan várta unokája érkezését, és tervezte a közös időtöltést. Fanni a kezdeti időszak nehézségei után elmondta, hogy a családnak beállt a ritmusa, és Beni egy nyugodt, kiegyensúlyozott baba, aki csak akkor sír, ha éhes. Bár az anyaságé a főszerep az életében, Weisz Fanni visszatér a munka világába is. Elárulta, hogy hiányzott neki a pörgés, és most egy saját kollekción dolgozik, amely fürdőruhákat, táskákat és unisex pólókat tartalmaz, jelnyelvi jelekkel díszítve. Úgy érzi, sikerült megtalálnia az egyensúlyt a munka és a baba között.

Fanni egy korábban adott interjújában azt is elárulta, hogy imádja a kisfiát, ugyanakkor mindenképpen szeretne egy kislányt is. Éppen ezért szerelmével próbálkozni fognak, és addig fognak próbálkozni, ameddig nem születik egy kislányuk is.

Bejelentette a következő utazást

Weisz Fanni mindenkit meglepett, amikor hirtelen Pisából, Olaszországból jelentkezett be. Bár belföldön nagyon sokat utazgattak már eddig is a kisbabával, most bejelentette a következő utazásukat, aminek keretei között külföldre mentek. Sokakat meglepett, hogy ilyen kicsi gyerekkel máris ilyen nagy útba vágták a fejszéjüket, úgy fest azonban, hogy nagyon jól érzik magukat.

