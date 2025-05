Weisz Fanni megnyílt a félelméről: „Az életem, nagyon nehéz”

Weisz Fanni még soha nem volt olyan boldog, mint mostanában. A siket modell bizony túl van már néhány kemény éven. Amikor bejelentették, hogy elválnak férjével, egy egész ország megdöbbent, és mindenki remélte, hogy újra rátalál a boldogság. Fanni gyerekkorától kezdve arról álmodozott, hogy egy napon anyuka, majd nagymama legyen, ehhez azonban nem kellett várnia a tökéletes partnert. Mostanra azonban minden álma valóra vált!

Fotó: INSTAGRAM / HOT MAGAZIN

Korábban viszont nagyon sok félelem volt benne. Siketsége olyan gátakat szabott a számára, amit nem lett volna szabad. Ezzel kapcsolatban osztott meg érzelmes sorokat és egy teljesen őszinte vallomást.

„Amikor először beszéltem nyilvánosan arról, hogy siketként élem az életem, nagyon nehéz volt. Féltem az ítéletektől. Féltem attól, mit gondolnak majd rólam, ha kimondom az igazat. Emlékszem, amikor először szépségversenyen léptem színpadra, és saját anyanyelvemen – jelnyelven – mutatkoztam be. Félelmetes érzés volt. Azt kérdeztem magamtól: „Most mit fognak ehhez szólni? Elfogadnak így is?” Aztán jött a taps. Az elismerés. Az emberek nem elfordultak – hanem kapcsolódtak. És én akkor jöttem rá, hogy hallóként is megérthetik az üzeneteimet – ha szívből jönnek. Ez a pillanat indított el azon az úton, hogy hidat kell építenem. Nemcsak a hallók és siketek világa között, hanem mindenki között, aki úgy érzi, hogy a története nem számít. Mert ha én – ennyi hátránnyal indulva – ki tudtam állni önmagamért, akkor talán más is meglátja: nem a körülményeink a valódi akadályok, hanem az, ha nem merjük elhinni, hogy elég értékesek vagyunk. Ma már tudom: a saját történetünket felvállalni nem szégyen, hanem bátorság. És ha az én szavaim valakit erősebbé tehetnek, akkor érdemes volt kimondani mindent” – írta a tanulságos példákat Weisz Fanni, amiken mindenkinek érdemes elgondolkozni.