„Van két szemem, az nem elég?” – Weisz Fanni sok bántást kap, amiért siketen lett édesanya – Videó

Weisz Fanni tavaly december 19 -én adott életet első gyermekének. Kisfia, Bendegúz volt az ajándék a karácsonyfa alatt és azóta is mindennap bearanyozza a család életét. A siket modell azt mondja, régóta vágyott arra, hogy anya legyen, és azt is elárulta, milyen praktikák segítik halló gyermeke nevelésében.

Weisz Fanni boldog kismama / Fotó: Bors

Weisz Fanni gyereke születése óta először a Borsnak adott exkluzív, videós interjút saját otthonában édesanyja, Léránt Ágnes társaságában.

„Beni nemrég még a pocakomban volt, de úgy megy az idő! Harminckét évesen anya lettem, Úristen. Már nagyon akartam, tizenkilenc éves voltam, amikor először kezdtem nagyon vágyni egy kisbabára. És most sikerült” – kezdte lelkesen a Borsnak Fanni, akiről tényleg senki nem mondaná meg, hogy nemrég még hatalmas volt a pocakja.

„Az egész családban mindenki vékony, és valószínűleg ezt örököltem. Szerencsés vagyok, de azért picit kell edzenem, hogy legyen izmom is, ne csak ilyen plöttyedt husika. Azt nem tudom, hogy a szülés után pontosan mikortól lehet sportolni, de Beni mellett lehetne, mert nagyon nyugodt baba, nem is hasfájós. Amikor megszületett, nagy volt a boldogság, de később, amikor hazaértünk, csak néztem, hogy mit csináljak vele? Most jó helyen van? Jól alszik? Nem éhes? Úgy láttam, nem kap levegőt és felidegesítettem magam! Akkor hívtam anyukámat, hogy mit csináljak. Ő mondta, hogy nyugodjak meg, nincs semmi baj”

– árulta el az újdonsült sztáranyuka.

Weisz Fanni sok bántást kap, amiért siketen vállalt gyermeket / Fotó: Weisz Fanni

Weisz Fanni: sokan támadtak, amiért siketen gyermeket vállaltam

A modellt sok bántás érte, amiért siketként is belevágott az anyaságba, pedig az ő gyermeknevelése semmiben nem tér el egy halló emberétől.

„Sokan kérdezték tőlem, hogy én milyen anya leszek, ha nem hallok. Nekem ez nagyon rosszul esik. Ennyire butának gondolnak? Azt hiszik, hogy nincs eszem? Rengeteg siket szülő van, nem csak én egyedül, és jobban látnak mint bármelyik halló. Én is minden nap figyelem Benit, egyetlen másodpercre sincs egyedül, mindig mellettem van. Amikor a férjem itthon van, akkor hagyom, mert tudom, hogy a férjem halló. Amikor viszont egyedül vagyok, akkor viszem mindenhova az etetőszéket, amikor sminkelek vagy főzök, akkor is mellettem ül. Egyébként van egy kis babafigyelő kamera is, így ha Beni megmozdul, máris futok. Én ezt minden nap csinálom, milyen megoldás kéne még?”