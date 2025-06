Celebszakítások: Nem mindenkinek alakult jól az elmúlt éve – Galéria!

Stohl András éppen egy nappal ezelőtt jelentette be válását, de Rubint Rella, Megyeri Csilla és Szente Vajk kapcsolatának megromlását is döbbenten figyelte a nyilvánosság.

Stohl András és felsége 5 év házasság után döntött a válás mellett (Fotó: Camera Kft./hot! magazin)

Stohl András válása: „Nem így terveztük”

A színész-műsorvezető tegnap közösségi oldalán hosszas bejegyzésben fejtette ki, hogy mi történt pontosan. „Új fejezet kezdődik az életünkben, immár külön. Hosszú idő volt, mire eljutottunk a döntésig, de közös egyetértésben mondjuk ki mind a ketten, hogy elválunk. Nem így terveztük és még, ha a döntés közös is, az elválás akkor is nehéz. Viszont a szeretet nem múlt el közöttünk, csak átalakult, lezárul egy életszakasz, amiben mi egy párként szerepelünk, de minden más szerepünkben továbbra is békében és szeretetben együtt működve élünk. Eddig is egy nagy és boldog mozaikcsalád voltunk és ez után is azok leszünk, ezen a kettőnk párkapcsolati minősége nem változtat. Együtt folytatjuk tovább az életünket egy családként, de külön párként. Nem tervezünk erről többet mondani, hanem szeretnénk a családi életünket zavartalanul élni tovább. Így kérjük a sajtó munkatársait is, hogy ne keressenek ezzel kapcsolatban minket! A poszt szövege csak teljes egészében használható fel!”

Rubint Rella válása teljes döbbenet volt

Rubint Rella és Novothny Soma egy évvel ezelőtt költöztek ki Lengyelországba, mivel a focista az ottani klub csapatához igazolt. Rella mindeközben tartalomgyártással és természetesen edzéssel foglalkozott, mellette sokszor hazajárt rendezvényekre. Kettejük kapcsolata az elejétől kezdve tündérmesébe illő történet volt, fél évvel ezelőtt Rellánál még boldog házas posztok is fellelhetőek voltak közösségi oldalán, később azonban ezek szép lassan eltűntek és elindultak a találgatások. Bár Rella egy ideig tagadta a dolgot, néhány nappal később szomorú, fekete-fehér esküvői fotóval tudatta, hogy pont három év után véget ért a házasságuk. Hogy mi vezetett idáig, nem tudni, mindenesetre azóta folyamatosan utazik, úgy tűnik, így próbálja elfeledni szomorúságát.

Rubint Rella és férje kapcsolata három év házasság után ment tönkre (Fotó: Mediaworks archívum)

Megyeri Csilla és Molnár Zsolt 11 év után szakítottak

Molnár Zsolt Megyeri Csilla párja volt csaknem 11 évig, akivel több műsorban is szerepeltek együtt, így sokakat megdöbbentett, amikor augusztus elején bejelentették, hogy külön folytatják. Megyeri Csilla a Ki vagy te valójában? podcastben sírva mesélt a történtekről. „Tudtam, hogy csalódást fogunk okozni az embereknek és ítélkezni fognak felettünk, mert minket Zsoltival együtt ismertek meg. Viszont rájöttünk arra, hogy nem vagyunk boldogok. Tudtuk, hogy nagyon jó társak, haverok, szövetségesek vagyunk, de sem ő, sem pedig én nem voltam boldog ebben a párkapcsolatban. Volt egy nagyon mély beszélgetésünk, nem is tudom, hogy az előtte lévő 10 év alatt volt-e már ilyen. Én kezdeményeztem ezt és egy egész éjszakát átbeszélgettünk. Akkor mondta ki ő is, hogy ugyanazt érzi, amit én és beláttuk, hogy ez van. Ezért megbeszéltük, hogy megpróbáljuk külön utakon és vagy rájövünk arra, hogy jobb külön, vagy arra, hogy hiányzunk egymásnak” – vallotta akkor.