Véget ért az álomkapcsolata Schóbert Larának: így vigyáznak most rá az angyalok

Schóbert Lara az egyik leggyönyörűbb hazai influencer. Nagyon sokan rajonganak érte: már akkor is ismertük őt, amikor még Rubint Réka pocakjában volt, majd a szemünk előtt cseperedett tüneményes kisbabából gyönyörű, felnőtt nővé. És bár sok férfi megveszne azért, hogy csak megcsókolhassa Lara lábát, Schobert Norbi és Rubint Réka egy szem lányának nincs szerencséje a szerelemben. Több párkapcsolata volt már ugyanis, de mind szomorú véget ért. Lara most elárulja, hogyan vigyáznak rá az angyalok.

Schóbert Lara ismét szingli

Schóbert Lara tavaly mesélt arról Hajdú Péternek, hogy kislánykorában nem volt a legjobb a kapcsolata az édesapjával, ő ugyanis nem adott elég visszacsatolást neki:

– Apának volt egy nagyon rossz családi-, apamintája, ezért engem sosem tudott úgy igazán a kislányaként kezelni. Mindig is nagyon szeretett, mindent megkaptam tőle.

Talán azt az érzelmi intelligenciát nem tudta nekem nyújtani, amire szükségem volt.

Úgymond egy szeretetéhes kislánnyá váltam, mindig a férfiaktól vártam el az elismerést, a szeretetet, azt, hogy megkapjam, „okos vagy”, márpedig „szép vagy”, „elég vagy”. Közben ezt saját magamról kellett volna tudnom – ismerte el akkor Schoberték legidősebb gyermeke.

Elárulta, hogy ez kihatással van a párkapcsolataira is, ugyanis mindig megfelelési kényszere lesz, és előbb-utóbb szakítanak. Nemrég robbant a hír, miszerint Lara és pasija szakítottak: az influencer elmondta, hogy mindkettejüknek így a legjobb. Most egy sztorijában azt is elárulta, hogy egy tetoválása révén az angyalok vigyáznak rá:

A 1212 angyalszám, az erő és a rugalmasság mélyebb jelentését hordozza. Isteni kommunikációként szolgál a felsőbb énedtől, arra ösztönözve téged, hogy bízz a belső erődben és a képességeidben. Ez a szám az akadályok leküzdésére és álmaid megvalósítására való képességedet szolgálja

- árulta el a tetoválásáról Lara.