"Amore infinito" - Rubint Rella volt férje máris megmutatta új szerelmét

Rubint Rella házasságával kapcsolatban egy ideje már felröppentek a hírek, hogy gond lehet, de első körben ezek csak spekulációknak tűntek, főleg úgy, hogy Rella a Borsnak nemrég úgy nyilatkozott, hogy rendben vannak a dolgok közöttük.

Rubint Rella nyaral, férje azonban másképp vigasztalódik (Fotó: Canon Hu)

Rubint Rella válása után a rajongók kiálltak mellette

Rella és férje, Novothny Soma házassága az elmúlt években számos változáson ment keresztül, köszönhetően Soma labdarúgó karrierjének, amely több országba is elvezette őket. A pár 2018-ban talált egymásra, Soma 2019-ben már meg is kérte szerelme kezét. Eleinte úgy tűnt, hogy ők lesznek azok, akik tényleg elválaszthatatlanok lesznek, boldogságuk határtalannak tűnt. Az esküvőjük 2022-ben valóságos tündérmese volt, azóta belevetették magukat a közös életbe. 2024-ben Soma a lengyel Ruch Chorzów csapatához igazolt, így mindketten Lengyelországba költöztek, sőt a próbaidő lejárta és a szerződés hosszabbítás után új, nagyobb otthont is kerestek maguknak, hiszen családjaik rendszeresen meglátogatták őket, és az ilyen alkalmakkor korábban nehezen fértek el a kisebb házban. Rella a korábbi interjúiban többször is hangsúlyozta, hogy nem terveznek hosszú távon Magyarországon maradni és kifejezetetten szeretik a kétlaki életet. Míg Soma a futball karrierjét építgette, Rella a online tartalom gyártással és sporttal töltötte az idejét, mindemellett élelmiszermérnöki diplomáját is elkezdte kamatoztatni, hiszen rengeteg, helyes táplálkozással kapcsolatos videót készített.

Néhány nappal ezelőtt bombaként robbant a hír, hogy a házasságuk véget ért. Rubint Rella Instagram-oldalán osztotta meg követőivel, hogy bár nem így tervezte, hiszen sokáig abban a tudatban volt, hogy a harmadik házassági évfordulójukon más szöveggel fog esküvői fotót posztolni, de elsősorban szeretné most ő maga tisztázni a dolgokat. Hogy mi történt pontosan kettejük között, egyelőre nem tudni, hiszen egyikőjük sem nyilatkozik. Az azonban egyértelmű, hogy mindkettőjüket megviseli a dolog. A rajongók közül rengetegen kiálltak Rella mellett, többen azt írták, látszott, mennyivel többet tolt bele ebbe a kapcsolatba, mint a férje és majd talál jobbat, de sokan erőt, kitartást kívántak neki és biztosították arról is, hogy mindig mellette lesznek.