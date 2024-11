Megyeri Csilla végre megtörte a csendet: könnyek között vallott a szakításról

Molnár Zsolt Megyeri Csilla párja volt csaknem 11 évig, akivel több műsorban is szerepeltek együtt, így sokakat megdöbbentett, amikor augusztus elején bejelentették, hogy külön folytatják. A páros azóta mélyen hallgatott a részletekről, bár az nem titok, hogy a műsorvezetőnőnek azóta új kapcsolata van. Most azonban úgy tűnik, hogy elérkezettnek látta az időt arra, hogy beavassa a követőit a szakítás részleteibe, ami cseppet sem volt egyszerű számára.

Megyeri Csilla és Zsolti hónapokkal ezelőtt szakítottak, mégis most árult el először a részleteket erről az időszakról (Fotó: Markovics Gábor)

Megyeri Csilla a Ki vagy te valójában? podcast vendége volt, ahol végre elárulta mi minden történt ez alatt az idő alatt.

Tudtam, hogy csalódást fogunk okozni az embereknek és ítélkezni fognak felettünk, mert minket Zsoltival együtt ismertek meg. Viszont rájöttünk arra, hogy nem vagyunk boldogok. Tudtuk, hogy nagyon jó társak, haverok, szövetségesek vagyunk, de sem ő, sem pedig én nem voltam boldog ebben a párkapcsolatban. Volt egy nagyon mély beszélgetésünk, nem is tudom, hogy az előtte lévő 10 év alatt volt-e már ilyen. Én kezdeményeztem ezt és egy egész éjszakát átbeszélgettünk. Akkor mondta ki ő is, hogy ugyanazt érzi, amit én és beláttuk, hogy ez van. Ezért megbeszéltük, hogy megpróbáljuk külön utakon és vagy rájövünk arra, hogy jobb külön, vagy arra, hogy hiányzunk egymásnak

– mesélte sírva.

Ezután pedig igencsak felgyorsultak az események, hiszen nagyon úgy tűnik, hogy mindketten rátaláltak valakire, aki mellett megtapasztalhatják azt, amit egymásnak már nem tudtak megadni.

− Ugye képbe került nálam valaki, és úgy gondolom, hogy Zsolti is jobban érzi most magát azzal akivel van, de róla nem akarok nyilatkozni, majd mondja ő amikor úgy érzi. Teljesen úgy érzem, hogy mindketten boldogabbak vagyunk most külön, mással – mondta könnyes szemmel, de mosolyogva.

De tök jó a viszonyunk és tényleg megmaradtunk barátoknak. A kutyusunk miatt folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, de egyébként is mindenben segít nekem, például a költözésben is, és persze én ugyanígy. A jelenlegi párom is megjegyezte, hogy milyen jó dolog az, hogy mi ilyen szépen tudtunk elválni

– tette még hozzá.