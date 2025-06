Kiderült, kicsoda Schóbert Lara új párja: itt a bizonyíték a románcra

Schóbert Lara szakításának híre nagy port kavart, hiszen a fiatal fitneszedző néhány nappal a bejelentés előtt még közös fotókat posztolt kedvesével. Annak a kapcsolatnak azonban váratlanul vége szakadt, de Schobert Norbi és Rubint Réka lánya már újra boldog. Lara egy nála több mint 10 évvel idősebb milliomosba szeretett bele.

Schóbert Lara Csereklei Dávid üzletember oldalán találta meg újra a boldogságot (Fotó: Ripost)

Úgy tűnik, Schóbert Lara Dányi Dániellel való kapcsolata nem bizonyult tartósnak, hiába tűnt úgy, hogy hatalmas a szerelem a fiatalok között. A viharos különválás részleteiről egyelőre nem sokat tudni, de az ifjú fitneszguru nem bánkódott sokáig, máris továbblépett, nem is akárkivel. Először a szemfüles rajongók szúrták ki Larát és új kedvesét a városligetben kézen fogva, majd tegnap már egy nyilvános sajtóeseményen is megjelentek együtt. A kommentelők azt is azonnal kinyomozták, hogy ki a szerencsés férfi, ugyanis üzleti körökben igen jól ismert illetőről van szó.

Schóbert Lara párja több mint 10 évvel idősebb

Az ismert házaspár legidősebb gyermeke többször is hangoztatta már, hogy érettebbek érzi magát a koránál, amivel valószínűleg új szerelme is egyetért, ugyanis a férfi 12 évvel idősebb nála. Csereklei Dávid a Slim Store nevű telefontokokkal és fóliákkal foglalkozó cég egyik tulajdonosa és ügyvezetője, akit sokan már jól ismerhetnek a márka kampányaiból is. Ráadásul a bolt sem megy rosszul, Dávidot ugyanis milliomosként tartják számon.

Schobert Lara Instagram-oldalán többször is utalt az új szerelemre, egy követője le is fotózta őket a Városligetben (Fotó: Reddit)

Schóbert Larát féltik a rajongók

Az edző korábban nyíltan beszélt arról, hogy egy időszakban kapcsolatfüggő volt, aminek a leküzdése nem volt könnyű feladat. A követői emiatt aggódni is kezdtek, hogy talán túl gyors ez a váltás, és Lara ismét csalódni fog. De sokan meg is védték a fiatal lányt, véleményük szerint teljesen rendben van, hogy keresi a boldogságot.

„Ez így van rendjén. Tudom vannak olyan szerencsések, akik 18 éves korukban egymásra találtak és 30 éve együtt vannak, de szerintem inkább ők a kivétel” – írta egy követője.

Fiatal, energikus, hagy élvezze az életet. Mennyivel szimpatikusabb ez, mint amikor valaki depressziósan, túllépni képtelenül tölti el a fiatal éveit. Ki sajnálja tőle ezeket az élményeket? Bár mindenkinek a jó döntésekről és társaságról, szuperebbnél szuperebb és stabilabb párkapcsolatokról szólnának a húszas évei, de ez általában nem így van

– tette hozzá egy másik felhasználó.