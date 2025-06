Ekkor jöhet a baba: megszólalt a jósnő Schóbert Lara új szerelméről

Ahogy arról a Bors már beszámolt, újra rátalált a nagybetűs szerelem Schobert Norbi lányára, Schóbert Larára! Méghozzá külső szemmel nézve igencsak váratlanul, hiszen nemrég még arról szóltak a hírek, azzal volt tele a sajtó, hogy Schobert Norbi és Rubint Réka lánya, Schóbert Lara váratlanul szakított a kedvesével, és újra szingli. Ámor nyila azonban nem sokáig teketóriázott, hamar újra szíven találta a fiatal influenszert.

Schóbert Lara újra szerelmes, nem is akárkibe! (Fotó: Ripost)

No, de mégis ki lehet Schóbert Lara párja? Lássuk csak! Először a szemfüles rajongók szúrták ki Larát és új kedvesét a Városligetben kézen fogva, majd június 17-én már egy nyilvános sajtóeseményen is megjelentek együtt. A kommentelők azt is azonnal kinyomozták, hogy ki a szerencsés férfi, ugyanis bizonyos üzleti körökben igen jól ismert illetőről van szó. Az ismert házaspár legidősebb gyermeke többször is hangoztatta már, hogy érettebbek érzi magát a koránál, amivel valószínűleg új szerelme is egyetért, ugyanis a férfi 12 évvel idősebb nála. Csereklei Dávidról, a Slim Store nevű telefontokokkal és fóliákkal foglalkozó cég egyik tulajdonosáról és ügyvezetőjéről van szó, akit sokan már jól ismerhetnek a márka kampányaiból is. Ráadásul a bolt sem megy rosszul, Dávidot ugyanis milliomosként tartják számon.

Schóbert Lara és új kedvese pár napja a Városligetben sétálgattak (Forrás: Reddit)

Schóbert Lara hamarosan anya lesz?

Mivel Lara korábban tett már arra említést, hogy vélhetően kapcsolatfüggő és nehézséget okoz számára az egyedüllét, a rajongói egyből félteni kezdték. Többen is azon a véleményen vannak, hogy a 21 éves lánynak inkább élveznie kéne a fiatalságát, ahelyett, hogy egyik férfit cseréli a másikra. De vajon mit szól az új románchoz az ország jósnője, Lénárt Évi, aki már számos sztár magánéletének alakulását előre látta, sőt, azt is megmondta előre, hogy milyen eredménnyel zárulnak a nagyszabású showműsorok?

Nos, azt nem tudjuk, hogy Schóbert Lara mennyire spirituális, de ha kicsit is hisz a jóslatokban, akkor most nyugodtan dőlhet hátra! Lénárt Évi szerint ugyanis annyira összepasszolnak Dáviddal, hogy nem kizárt: Schóbert Lara hamarosan anya lesz!