Schóbert Lara lenyomta Kapu Tibort, két szakításon vagyunk túl

Gájer Bálint a bejegyzésében tudtatta, hogy 12 év után feleségével, Brigivel úgy döntöttek, hogy elválnak. Az énekes a posztban leírta, hogy a kapcsolatuk alatt egy csodálatos fiuk született, akiért nagyon hálásak. Gájer Bálint elárulta, nehéz és hosszú folyamat előzte meg a döntésüket, de természetesen gyermeküket továbbra is közösen, egyetértésben és nagy szeretetben nevelik majd.

Az énekes teljes bejegyzését ide kattintva tudod megtekinteni.

Völgyi Zsuzsi szakítása is rengeteg olvasónkat érdekelte (Fotó: hot! magazin)

3.:Vége! Szakított a magyar énekesnő: „Magamra maradtam a nehézségeimmel”

Sokan felkapták a fejüket, amikor Völgyi Zsuzsi és a 2016-os Virtuózok című, klasszikus zenei tehetségkutató műsor győztese felvállalták kapcsolatukat a nyilvánosság előtt. Kökény Tamás nagybőgővirtuóz ugyanis 18 évvel fiatalabb az egyébként most is bombaformát mutató énekesnőnél. Többen voltak azok, akik úgy vélték, ez a szerelem kérészéletű lesz, de a pár végül is rácáfolt a károgók hadára, hiszen a három együtt töltött év ugyan nem sok, de valójában nem is kevés. Csendesen élték az életüket és tulajdonképpen a szakításuk is csendben zajlott, hiszen csupán Völgyi Zsuzsi közösségi oldaláról derült ki a Bors számára is, hogy már nincsenek együtt. Az énekesnő nem posztolt a témában, csak a kapcsolati státuszát állította át „egyedülálló”-ra. Zsuzsi most lapunknak beszélt döntésük hátteréről.

Völgyi Zsuzsi: „Nem mondhatom, hogy csalódtam”

„Bár próbálom burokban tartani a magánéletem és nem dobálni csontot a rosszindulatú kommentelőknek. Mégis úgy gondolom, hogy ha már 24 éve kirakatban élem az életem, elkerülhetetlen, hogy az emberek tudjanak a boldogságomról, illetve arról is, ha kudarc ér vagy csalódás.”

Borítékolható volt, hogy Tamással nem fogunk egymás karjaiban megöregedni, hiszen az a korkülönbség, ami köztünk van, hosszú távon nem lehetett működőképes.

Kapu Tibor űrhajósról kiderült, hogy egy zenekar tagja (Fotó: MTI)

2.: Kapu Tibor kiborult: „Szégyelld magad Kata!”

Bochkor Gábor és a Retro Rádió teljes reggeli csapata feszült figyelemmel követték nyomon Kapu Tiborék űrutazásának szerdai startját és persze csütörtökön is sok szót ejtettek a magyar űrhajósról. Sőt, sikerült telefonvégre kapniuk az egyik közeli barátját, aki nem csak tagja a Tibor által alapított alternatív zenekarnak, de a nevét is kölcsönözte a különleges formációnak.

Kapu Tibor zenekara lassan elindul a csillagok felé

Ukulele és akusztikus gitár alapú szöveg, nehéz alter zene. Így jellemzi magát a Szégyelld Magad Kata zenekar. A szövegíró-énekesnő Erky-Nagy Kata most elárulta, számára nagyon régen egyértelmű volt, hogy zenésztársa eljut a csillagokba.