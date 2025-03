Völgyi Zsuzsi nem tartotta magában a véleményét: „Sajnálom Győzőt”

Gáspár Győző, hatalmas bizonyítási vággyal a lelkében vágott bele A Nagy Duettbe, hiszen szeretné megmutatni, hogy a Romantic két énekesnője mellett, ő is labdába tud rúgni. A műsorban ezt el is mondta még a színpadra lépése előtt. „Amikor ezt az adást elvállaltam, azt mondtam, hogy bizonyítani szeretnék. Éveken keresztül azt kaptam, hogy én nem lennék sehol, ha nem lenne Katinka és Zsuzsi. Lehet, hogy igazuk van, mert én nem tudok énekelni. Én nem énekes vagyok…” – mondta a kisfilmjében Gáspár Győző, majd Dér Heni kíséretében felszántotta a TV2 stúdióját és egy hatalmas, továbbjutást érő bulival mutatkozott be.

Gáspár Győző és Dér Heni felrobbantották a Nagy Duett színpadát (Fotó: Markovics Gábor/Bors )

Völgyi Zsuzsi A Nagy Duett kapcsán beszélt Győzikéről

Völgyi Zsuzsi természetesen nézte az adást, majd a műsorvezetőtársával, Maka Gyuszival jól ki is beszélték az összes produkciót, magát A Nagy Duettet és főként a Dér Heni-Gáspár Győző párost. „Győző elmondta a kisfilmjében is, hogy ő be akarja bizonyítani, hogy tud énekelni, hiszen éveken át azt kapta, hogy csak a két lány tudott mellette.

Erre fel, ebben a műsorban megint megkapta ugyanezt. Hiszen a Dér Heni nagyon jó volt.

Hát a Győzőnek húsz vagy harminc éve ugyanilyen a hangja. Mondta is neki Hajós András, hogy nem dohányozta el, vagyis, hogy ő az az előadó, akinek nem változott a hangszíne” – kezdte a Rádió Dikh stúdiójában Völgyi Zsuzsi, aki úgy gondolja, Gáspár Győző számára nem A Nagy Duett hozza majd meg a vágyott elismerést.

Völgyi Zsuzsi kicsit sajnálja Gáspár Győzőt A Nagy Duett után (Fotó: Szabolcs László)

„Ezek szerint az elmúlt húszon év alatt ő elnyomva érezte magát”

„Valahol egy kicsit sajnáltam Győzőt, hiszen tényleg bizonyítani akart, de ugyanaz történt vele, amitől teljesen kivan és rendesen rázza a hideg, hogy mindig a két lány vitte előre és most is van mellette egy profi. Tehát megint el van nyomva. Hiszen ezek szerint az elmúlt húszon év alatt ő elnyomva érezte magát a Romatikban.

Mindig hangoztatja, hogy nem tudott kiteljesedni mellettünk. De a Heni mellett sem fog…

– summázta véleményét az énekesnő.