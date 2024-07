Gyermekvállalásról mesélt Völgyi Zsuzsi fiatal párja

Lassan három éve már, hogy a Romantic énekesnőjére, Völgyi Zsuzsira rátalált a szerelem. Sokáig titkolta a boldogságát, csaknem másfél évvel később mutatta meg a nyilvánosságnak párját, Kökény Tamást, a nagybőgő mesterét, aki 2016-ban megnyerte a Virtuózok című televíziós klasszikus zenei tehetségkutató műsort. Azóta számtalan koncertet adott: hazai helyszínek mellett fellépett a New York-i Carnegie Hallban, Brüsszelben, Párizsban és Ravennában is. Most a zenész férfi is egy kis betekintést engedett a kapcsolatukba.

Völgyi Zsuzsi és Kökény Tamás másfél évig titokban tartotta a kapcsolatát (Fotó: archív / hot! magazin)

Völgyi Zsuzsi párja: „Engem az életkor nem érdekel"

– Már nagyon várjuk a közös nyaralást, ugyanis tele vagyunk munkával. Hála Istennek, mindkettőnknek sok a fellépése, aminek persze örülünk, de már nagyon elfáradtunk. Augusztusban lesz lehetőségünk pihenni, de az úticélt még nem tudjuk. Szinte mindenhol jártunk már a világban, én is, ő is, együtt is. Zsuzsinak Törökország a mindene, én pedig Egyiptomba vágyom – árulta el Tamás. Az énekesnő és a fiatal tehetség nem csinál titkot belőle: két évtizedes korkülönbség van köztük, Tamás mindössze 24 éves.

A mai világban ez már egyáltalán nem számít. Engem az életkor nem érdekel.

– Zsuzsi nagyon fiatalos, lendületes, sőt, mondhatni az én tempóm az „öregesebb”. Én jobban szeretek otthon tunyulni, és Zsuzsi az, aki pörög, hogy menjünk már valahová. Egyfajta szerepecserében vagyunk – viccelődött a zenész.

Kökény Tamás: „Sosem tudni, mit hoz az élet"

Zsuzsi a hot! magazinnak nemrég arról mesélt, hogy kapcsolatuk egyik titka, hogy külön élnek, mindkettejüknek megvan a maga élettere, így fenntartják a találkozások izgalmát. Sok közös programot csinálnak Zsuzsi kislányával, Glóriával is, s a közös gyermek gondolata is felmerült, Tamásban mindenképp.

– Zsuzsi nem szeretne nekem szülni, azt mondja, majd egy fiatalabb nőtől legyen gyermekem. Én ilyenkor mindig kinevetem, és úgy vagyok vele, hogy három-négy év múlva még bármi lehet. Egyelőre tehát nem tervezzük, de sosem tudni, mit hoz az élet – tette hozzá lapunknak mosolyogva a nagybőgőművész Tamás.