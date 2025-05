Schobert Norbi épp otthon tartózkodott, amikor kezdetét vette a borzalom: kirabolták a Schobert családot

Schobert Norbi és Rubint Réka számára az egészség különösen fontos szempont. Az egész életüket arra tették fel, hogy másokon segítsenek: először tornázással robbantak be, azt szerették volna ugyanis, hogy a magyarok fittek és sportosak legyenek. Később nagyszerű termékekkel, ételekkel álltak elő, amelyek hozzájárulnak az egészséges táplálkozáshoz, amely az egészséges életmód alapköve. Norbi és Réka olyannyira hisznek a termékeikben, hogy ők maguk is ezeket fogyasztják, most azonban Norbi egy döbbenetes történetet osztott meg.

Schobert Norbi döbbenten nézte vissza a kamerafelvételt

Schobert Norbi arról számolt be, hogy ételt rendeltek az oldalukról, azonban azt csak nem találta meg sehol. Visszanézte a kamerafelvételeket, és meglátta, hogy egy róka rabolta ki őket:

A Rubint Róka menü története: Először rendeltünk Réka és teljes Norbi menüt a rekamenu.hu oldalról! Kimegyek reggel éhesen és semmi. Hát nem elvitte a Róka! Váljon egészségére! Most még gyorsabb és sportosabb lesz. Réka Apukája fővadász volt. A róka és a vadak mindig egy jel. Apósom velünk van! Legközelebb pálinkát teszek ki

- írja.