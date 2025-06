Rubint Rella volt férje megmutatta új szerelmét, lebukott a Kincsvadászok eladója

Ezen a héten ezek az izgalmas sztárhírek tartották lázban leginkább a Bors olvasóit: Rubint Rella egykori férjét a válás után újból megtalálta a szerelem. Ezzel szemben pedig a Kincsvadászok történetében egyedülálló dolog történt: 100 milliót érő szoborral bukott meg egy eladó.

Rubint Rella és Soma nagy bejelentése után megosztotta boldogságát (Fotó: Novothny Soma Instagram oldala)

Rubint Rella volt férje máris megmutatta új szerelmét

Körülbelül egy hete robbant a hír, hogy a fiatal fitneszedző és férje házassága három év után véget ért. Rubint Rella és Novothny Soma úgy tűnik, egyáltalán nincs túl a történteken, így mindketten máshol próbálnak vigasztalódni. Rella barátnőivel próbál kikapcsolódni a nehéz időszakban, először a Mátrát, majd Horvátország tengerpartjait vették a nyakukba, ahonnan jobbnál jobb dögös képeket oszt meg közösségi oldalán.

Mindeközben Soma legújabb sztorijában megmutatta új szerelmét, aki nem más, mint Giuseppe Nicolao olasz focista néhány hónapos kislánya. A fotóhoz azt is odaírta: “Amore infinito”, ami lefordítva annyit jelent: “Végtelen szerelem”. Nos, hogy Soma csak cukiságból írta ezt, vagy valójában már vágyna az apaságra, egyelőre nem tudni.

Kincsvadászok: 100 milliót érő szoborral bukott meg az eladó

Hatalmas reményekkel érkezett a műtárgy-kereskedő show eladója a műsor kereskedőihez, méghozzá egy világhírű szobrász műalkotásával. Mátyás azzal a tudattal érkezett a TV2 stúdiójába, hogy egy eredeti Brancusi szobrot tud majd eladni valamelyik műtárgy-kereskedőnek, ami igencsak nagy ritkaságnak és értéknek számít, mivel Constantin Brancusi művésznek volt olyan alkotása, ami pár éve Amerikában 71 millió dollárért, vagyis mintegy 25 milliárd forintért kelt el. Az eladó bízott benne, hogy eredeti a szobor, így csak 100 millió forintért adta volna oda. Azonban jött a szomorú igazság: az említett tárgyról kiderült, hogy hamisítvány, ami miatt a Kincsvadászok kereskedői nem szerették volna megvenni az eredetinek hitt ereklyét.

A Kincsvadászok sztárjai leleplezték, hogy Mátyás tárgya hamisítvány Fotó: TV2

Mi történt Andrei Mangra külsejével?

Rá sem ismerni a vékony, szálkás izomzatú macsóra. Andrei Mangra a Dancing with the Stars eredményes versenyzője volt – egészen addig, amíg az ötödik évad kellős közepén váratlanul távozott a műsorból. Szabó Zsófi párja a legújabb képén szinte felismerhetetlen. A napokban pedig a személyi edzője társaságában posztolt egy videót, amin mozgás közben is látszik új külseje, sőt, a rajongóknak az is szemet szúrt, hogy a frizuráját is máshogy viseli. A parketten megszokott olajozás helyett hagyja burjánzani a göndör fürtjeit, ami megosztotta a hölgy rajongókat.