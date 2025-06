Ilyen még nem volt a Kincsvadászok történetében, 100 milliót érő szoborral bukott meg az eladó

Meghökkentő, vicces, szívszorító történetekből nem volt hiány a műtárgy-kereskedő első két évadában sem és a harmadik széria is bőven okoz meglepetéseket. A Kincsvadászok kereskedői, akik a munkájuk során is találkoztak már számtalan meglepő fordulattal, a műsorban is megéltek már néhány sorsfordító helyzetet. Így volt ez ma is, amikor az eladó bízott benne, hogy egy eredeti Brancusi szobrot tud eladni valamelyik műtárgy-kereskedőnek.

A TV2 sikerműsorának mai adásában Mátyás abban a boldog tudatban érkezett a stúdióba, hogy széfnek is beillő táskájában a világhírű művész, Constantin Brancusi egyik eredeti szobrát rejtegeti. A Kincsvadászok műsorvezetője, Till Attila, aki művészeti iskolába járt, rögtön felkapta a fejét a név hallatán. Nem csoda, hiszen a román származású művésznek volt olyan alkotása, ami pár éve Amerikában 71 millió dollárért, vagyis mintegy 25 milliárd forintért kelt el.

„Édesapám nagy műgyűjtő volt, megvan az esélye nagy valószínűséggel, hogy ez az, ami. A mai napon a legfontosabb kérdés, hogy eredeti-e. A címe: Majastra, fordítsuk Csodamadárra. Az, hogy eredeti, azt nem tudom bizonyítani.”

Az eladó nagyon bízott benne, hogy a műsor szakértője majd igazolja reményeit, de hatalmasat kellett csalódnia.

Kezdjük az aljával, probléma, hogy az alján nem látunk semmit, ha eredeti, ennek egy 110 éves szobornak kellene lennie, és ezen az látszik, hogy géppel vágták, és azt látjuk, hogy nem állt sehol. Nézzük a ragasztót, kifolyt, ez egy modern kori ragasztó. Tehát az alj biztos nem régi! A felső rész egységes, carrara-i márvány, de friss vágás van rajta, ami elég problémás. Pedig a világ egyik legdrágább szobrászáról beszélünk! Amikor egy ilyen óriás volumenű tárgyról beszélünk, millió dollárokról beszélünk, ilyenkor elkezdődik egy bizonyítási eljárás. Vállalom, hogy hamis!

- jelentette ki a szakértő, Megyesi Balázs.

A műkereskedő kimondta az igazat

Mátyás bevallotta, mivel bízott benne, hogy eredeti, 100 millió forintért adta volna csak oda. Így ment be a kereskedőkhöz, Fertőszegi Péter azonnal rávágta: egy jobb sírköves csinálta, azonnal észrevette a részleteket, amik a hamisságot elárulják.