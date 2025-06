/Mi történt Andrei Mangra külsejével? Rá sem lehet ismerni a Dancing with the Stars egykori táncosára - fotó

Rá sem ismerni a vékony, szálkás izomzatú macsóra. Andrei Mangra a Dancing with the Stars eredményes versenyzője volt – egészen addig, amíg az ötödik évad kellős közepén váratlanul távozott a műsorból. Szabó Zsófi párja a legújabb képén szinte felismerhetetlen.

Andrei Mangra Szabó Zsófi tanáraként brillírozott, a balhéig... (Fotó: Polyák Attila)

Andrei Mangra felismerhetetlen lett

Szabó Zsófi Dancing with the Stars-os szereplése a kezdetektől jól alakult, a zsűri nem győzte dicsérni „táncolásra teremtett” lábait és szorgalmát, amit rendre magas pontokkal jutalmaztak profi táncpartnere, Andrei Mangra mellett. Tánctanárát azonban egyik pillanatról a másikra le kellett cserélni: végül Suti András oldalán jutott az ezüstéremig. A román származású táncos eközben zűrös ügyeit igyekezett intézni. Történt ugyanis, hogy ősszel, a műsor közepén Andrei Mangra verekedésbe keveredett, egy budapesti lakásba hívtak rendőröket dulakodás hangjait hallva, úgy tudni, egy kés és kábítószer is előkerült. A táncos ezután visszatért Romániába, majd később a belga Dancingben táncolt.

S hogy azóta mi történt vele? Míg sokan azt találgatják, hogy Andrei Mangra visszatér a TV2 táncos műsorába egy esetleges következő évadra, addig ő a konditeremben heveri ki az elmúlt év megpróbáltatásait. Bár sportmúltja miatt bármikor megvillanthatta a parketten a jól kidolgozott felsőtestét, most még rátett egy lapáttal. Jóformán kétszer akkora lett, mint volt, széles, duzzadó vállait, combjait is megvillantotta edzés után, az öltözőben lőtt tükrös szelfijén.

Andrei Mangra kétszeresére gyúrta magát (Fotó: Instagram)

A napokban pedig a személyi edzője társaságában posztolt egy videót, amin mozgás közben is látszik új külseje, sőt, a rajongóknak az is szemet szúrt, hogy a frizuráját is máshogy viseli. A parketten megszokott olajozás helyett hagyja burjánzani a göndör fürtjeit, ami megosztotta a hölgy rajongókat.

Visszatérhet a Dancing with the Stars-ba?

A rajongók rendre azt várják, mikor jelenik be a Dancing hatodik évadát, s egyben azt, hogy a profi táncosok között ott szerepel Andrei Mangra is. A román származású táncos néhány héttel ezelőtt a közösségi oldalán reagált a pletykákra, mint írta:

Kamu! Nem térek én vissza sehova!

Akadnak, akik nem vennének mérget rá, hogy ez nem végleges döntés. A jelek szerint Andrei-nak igenis visszahúz a szíve a TV2 táncos műsorához, jól mutatja ezt az is, hogy a napokban megosztott egy visszaemlékező videót arról, amikor az első évadban a szappanoperák koronázatlan királynője, Gabriela Spanic oldalán táncolta be magát a döntőbe.