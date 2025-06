Készülhetnek a hölgyek: új Nagy Ő keresi a párját a TV2-n

Fischer Gábor, a TV2 programigazgatója elárulta, újabb izgalmas szezonra készül a csatorna, számos nagysikerű műsor tér vissza, köztük A Nagy Ő is, amit 2023 óta nem láthattak a nézők. De nem csak egy ismert férfi keresi majd a szerelmet, akadnak civilek is, akik vakon adják a fejüket házasságra.

Fischer Gábor elárulta: a Házasság első látásra és A Kísértés mellett A Nagy Ő is visszatér (Fotó: TV2)

A Nagy Ő 2023-as évadában Jákob Zoli kegyeiért küzdhettek a hölgyek, és bár a műköröm mágnás szerelmet nem talált, hatalmas rajongótáborra tett szert. 2024-ben azonban hiába szerették volna a rajongók, nem jött az új évad. De idén vége a várakozásnak, ugyanis Fischer Gábor elárulta, új Nagy Ő lép porondra, akinek kiléte is nemsokára kiderül.

Én már találkoztam a szerencsés férfivel, és bizton állíthatom, izgalmas évad veszi majd kezdetét. Hamarosan bejelentjük a kilétét, és várjuk a hölgyek jelentkezését. Bőven be vagyunk tárazva munícióval az év hátralévő időszakára

– mondta az Indexnek a tartalomgyártásért felelős igazgató.

Nem csak A Nagy Ő keresi az igazit

És, hogy mit értett muníció alatt? Az csatorna szószólója azt is elárulta. Mint kiderült, A Nagy Ő mellett civilek is megtalálhatják a szerelmet a csatorna által, hiszen hamarosan készül a Házasság első látásra új évada is, amiben ismét 6 páros köti majd össze az életét ismeretlenül. Ráadásul ismét akadnak olyan szerelmesek is, akik viszont próbára szeretnék tenni szerelmüket, nem is akárhol. Fischer elmondása szerint már le is forgott A Kísértés 2025-ös évada, bár egyelőre nem tudni, mikor kerül képernyőre.

Kasza Tibi ismét Thaiföldön teszi majd próbára a vállalkozó szellemű szerelmespárokat A Kísértésben (Fotó: Ladoczki Balázs)

A Farm VIP és a Séfek Séfe is visszatér

Ahogy már megszokhattuk, ebben az évben is keresik az ország legjobb szakácsát, igaz Wolf András nélkül, ugyanis Krausz Gábor és Vomberg Frigyes mellett Tischler Petra lesz a harmadik ítész. És bár a Farm VIP legutóbbi szezonja csak nemrég ért véget, de hamarosan új celeb csapatok költöznek Zsolti gazdához. Az persze, hogy az új évad a forgatás után mennyivel lesz látható, egyelőre titok.

Nemcsak az év hangja kerestetik

Ahogy már korábban bejelentették, ősszel megújult zsűrivel érkezik a Megasztár 2025-ös évada, amitől a csatorna még a tavalyinál is nagyobb durranást vár. De nemcsak az amatőrök, a profik is újra megmérettethetik majd magukat, hiszen a Megasztárral egy időben a Sztárban Sztár All Stars is visszatér, hogy kiderüljön, ki Magyarország legsokoldalúbb előadója. Emellett az 1% Klub, a Legyen Ön is milliomos! és az Ázsia Expressz 6. évada is képernyőre kerül majd.