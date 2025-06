"Volt egy cisztám, ami rohamosan nőtt" - azonnal műteni kellett a Házasság első látásra csinibabáját

Aggasztó bejegyzéssel jelentkezett hétfőn Kovács Renáta, akit a Házasság első látásra második évadában ismert meg az ország. A jellegzetes tusvonaláról elhíresült, fekete hajú szépség a reality során Wollner Péter Brumi felesége lett, és bár sokáig úgy tűnt, jól kiegészítik egymást, a frigy végül mégsem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.

Házasság első látásra: Renit azonnal meg kellett műteni (Fotó: TV2)

Házasság első látásra Reni azóta a szinglik táborát erősíti (legalábbis hivatalosan), és bár szerelmet nem, országos ismertséget mindenképp köszönhet a pszichológusok bevonásával készülő párkapcsolati reality-nek. A fiatal lánynak most azonban nem a lájkok, hanem az egészsége a legfontosabb! Hétfőn ugyanis egy kórházból jelentkezett be infúzióval a karjában. Bár eleinte semmilyen részletet nem árult el azzal kapcsolatban, hogy mi történt vele, azt már akkor hangsúlyozta, hogy nem szépészeti és nem is tervezett beavatkozásról van szó. Nem csoda, hogy a rajongók azonnal aggódni kezdtek!

Házasság első látásra: Reni testéből egy cisztát kellett eltávolítani

Kovács Renáta az operációt követően döntött úgy, hogy részletesebben is beszámol arról, min ment keresztül. Kiderült, egy cisztát kellett eltávolítani a testéből, viszonylag sürgősen.

„Kedves mindenki, aki valamilyen formában érdeklődött. Sajnos volt egy cisztám, ami rohamosan nőtt, így ez eltávolításra került. Túl vagyok a műtéten, minden rendben van, már sétáltam is, szóval no para, megmaradok. Köszönöm mindenkinek, aki gondolt rám ma, vagy érdeklődött, küldtétek nekem az erőt. Remélem minél hamarabb hazamehetek és éhetem az életem úgy, ahogy előtte is. Puszi”

- írta Házasság első látásra sztárja, aki a Bors információi szerint azóta elhagyhatta a kórházat.