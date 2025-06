Jó ötlet ez? Ebben a TV2-es műsorban tűnhet fel Gáspár Győző, nem is akárkivel

Az elmúlt napokban egyre több helyen kapott szárnyra a hír, miszerint Gáspár Győző és öccse, Gáspár Zsolti közösen szerepelhetnek a Farm VIP új ávadában. Bár a TV2 egyelőre nem erősítette meg hivatalosan sem a műsor indulását, sem a szereposztást, a médiában kiszivárgott információk szerint Győzike játékosként, Zsolti pedig a megszokott gazda szerepében térhet vissza. Ez az együttállás pedig azért is különösen érdekes, mert a két testvér viszonya finoman szólva sem nevezhető harmonikusnak.

Gáspár Győző szerepvállalása minden bizonnyal sokakat a képernyő elé vonzana (Fotó: Máté Krisztián)

Gáspár Győző újra képernyőn?

Gáspár Győző és Zsolti kapcsolata évek óta feszült. A legutóbbi komoly nézeteltérésük nyilvánosan zajlott le, amikor Győziék salgótarjáni otthonának eladásán veszekedtek. A testvérek közti konfliktus eredetileg Győzike salgótarjáni háza körül alakult ki, amely egy olyan telken található, ami Gáspár Győző testvére nevén van. A showman állítása szerint a Farm VIP házigazdája megakadályozza, hogy eladja az ingatlant, sőt, megpróbálja azt tőle elvenni, ezzel komoly anyagi veszteséget okozva a Gáspár családnak. A vita odáig fajult, hogy Győző a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsor vendégeként a kamerák előtt hívta fel testvérét, és heves kiabálásba kezdett vele. Az ügy mai napig lezáratlan és nem tisztázott, azóta bírósági szakaszba is lépett. Ez is rávilágít arra a mély ellentétre, amely régóta húzódik köztük, s amely miatt sokan kételkednek abban, hogy egy tévéműsor képes lenne elsimítani a múlt sebeit.

A Farm VIP, amely már a hatodik évadához érkezik a TV2-n, nem csupán fizikai és taktikai kihívásokat állít a szereplők elé, de komoly érzelmi megpróbáltatásokkal is jár. A résztvevők lemondanak a civilizált kényelemről, vidéki életmódra váltanak, miközben egymással is versengenek és összezárva élnek. Ebben a közegben különösen élesek lehetnek az emberi konfliktusok – különösen, ha azokat már a múltban is terhelte fájdalom és feszültség.

Gáspár Zsolti egyelőre nem szólalt meg az ügyben (Fotó: Mediaworks Archívum)

Jó ötlet lehet ez?

Meg nem erősített információk szerint Győzike és Zsolti szereplése már előkészítés alatt áll. Egy biztos: a műsor nézettségének jót tehet egy ilyen párosítás, hiszen kevés dolog vonzza jobban a figyelmet, mint a való életből átemelt, éles családi konfliktus.

Sem az érintettek, sem a csatorna egyelőre nem nyilatkozott, de ha Győző valóban elfogadja a felkérést, az nem csupán karrierje egyik új fejezetét nyithatja meg, hanem akár a testvérével való viszonyán is változtathat – pozitív vagy negatíc irányba.

A közönség mindenesetre kíváncsian várja, hogy a Gáspár testvérek hogyan állják majd meg a helyüket nemcsak a farmon, hanem egymás közelében is. Lehet, hogy a természet lágy ölén, távol a civilizációtól, mégis közelebb kerülhetnek egymáshoz? Vagy a régóta tartó sérelmek csak újabb robbanáshoz vezetnek? A válaszokra talán már nem kell sokáig várnunk.