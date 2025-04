Molnár Gusztáv megtörte a csendet: külföldön nősül a színész?

Bár mindig akadnak olyan rosszindulatú fotelhuszárok, akik csak legyintenek a színész törekvéseit hallva, Guszti nem igazán törődik a fanyalgókkal, úgy van vele, hogy az idő úgyis őt igazolja.

Olasz lagzi? A színész csak a Borsnak mesélt az esküvő részleteiről

Ha már eljegyzés, Molnár Gusztáv menyasszonya a színész elmondása szerint nem ragaszkodik a habos-babos, százfős ceremóniához.

Molnár Gusztáv és kedvese nemrég Visegrádon romantikáztak (Fotó: Molnár Gusztáv)

Molnár Gusztáv párja és ő is egyetértenek abban, hogy a nagy nap lényege, hogy emlékezetes ünnepe legyen a sokszor viharos, de mindenképpen őszinte szerelmüknek. Guszti a Borsnak elmondta, jövő májusra tervezik a lagzit, és bár még nem döntöttek a végleges helyszínről, azzal a gondolattal is eljátszottak, hogy külföldön kötik össze az életüket.

„A párom, Dorina évtizedek óta rajong az olasz kultúráért, és valljuk be, sokszor a mi kapcsolatunk is kissé olaszos” – kezdte nevetve Guszti.

„Épp ezért egyáltalán nem tartjuk kizártnak, hogy a festői szépségű Itália lesz az esküvőnk helyszíne. Ez épp egy olasz étteremben üldögélve jutott Dorina eszébe, és máris elkezdtünk utána nézni a dolgoknak. Egészen pontosan a gyönyörű Szicíliára gondoltunk, ahol ő már többször is járt. Az biztos, hogy nyáron terepszemlét tartunk, ugyanis pár napra elszökünk Palermóba egy kis kikapcsolódásra. Én az elmúlt időszakban egy applikáció segítségével elkezdtem tanulni a nyelvet is, így kávét rendelni már mindenképpen tudok. Természetesen hátránya is lenne egy olasz esküvőnek, ugyanis azt szeretnénk, ha a családtagjaink és barátaink mind velünk ünnepelnének. Egy biztos: egy év múlva ilyenkor már minden részletet tudni fogunk”

– újságolta Molnár Gusztáv.