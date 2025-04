Földöntúli boldogság: ezek a sztárok mondták ki a boldogító igent külföldön

Abban megegyezhetünk, hogy egy esküvő ideális esetbe két szerelmes életének legszebb napja, az összetartozás igazi ünnepe. Lehet szó akár egy szűk körű ceremóniáról, vagy hatalmas lakodalomról, kevés boldogabb embert tudunk elképzelni egy menyasszonynál és egy vőlegénynél. A napokban Molnár Gusztáv jelentette be, hogy ezerrel keresi az ideális esküvői helyszínt kedvesével, Dorinával, akivel jövő májusban tervezik összekötni az életüket.

Molnár Gusztáv kikotyogta: nem kizárt, hogy Olaszországban nősül meg (Fotó: Molnár Gusztáv)

A színész azt mondta a Borsnak, nem kizárt, hogy Magyarország helyett a festői szépségű Olaszországban mondják majd ki a boldogító igent, Molnár Gusztáv menyasszonya ugyanis rajong a csizma alakú országért.

„A párom, Dorina évtizedek óta rajong az olasz kultúráért, és valljuk be, sokszor a mi kapcsolatunk is kissé olaszos” – kezdte nevetve Guszti.

„Épp ezért egyáltalán nem tartjuk kizártnak, hogy a festői szépségű Itália lesz az esküvőnk helyszíne. Ez épp egy olasz étteremben üldögélve jutott Dorina eszébe, és máris elkezdtünk utána nézni a dolgoknak. Egészen pontosan a gyönyörű Szicíliára gondoltunk, ahol ő már többször is járt. Az biztos, hogy nyáron terepszemlét tartunk, ugyanis pár napra elszökünk Palermóba egy kis kikapcsolódásra. Én az elmúlt időszakban egy applikáció segítségével elkezdtem tanulni a nyelvet is, így kávét rendelni már mindenképpen tudok. Természetesen hátránya is lenne egy olasz esküvőnek, ugyanis azt szeretnénk, ha a családtagjaink és barátaink mind velünk ünnepelnének. Egy biztos: egy év múlva ilyenkor már minden részletet tudni fogunk”

– újságolta Molnár Gusztáv.

A Bors ezen felbuzdulva úgy döntött, összegyűjti azokat a magyar hírességeket, akik távol Magyarországtól esküdtek örök hűséget a választottjuknak!

Nem Molnár Gusztáv az egyetlen: Íme Cinthya Dictator és az amerikai lagzi

Cinthya Dictator és Molnár Tamás közel hat éve alkotnak egy párt, a lánykérés pedig 2022 augusztusában történt meg az Egyesült Államokban. Szerelmüket egy közös munkának köszönhetik, amelyet fotós-médiadizájner kapott jó pár évvel ezelőtt.