Nyaral a kismama! Lola büszkén villantotta meg babapocakját

Nemrég jelentette be házasságát Lola, aki most máris megosztotta rajongóival növekvő terhes pocakját. Az énekesnő néhány hete tudatta a világgal, hogy nemcsak élete szerelméhez ment hozzá, hanem azt is, hogy kisbabát vár. A pr 2023 óra van együtt és már kis családjuk alapításán dolgoznak.

Lola már büszkén villantotta meg babapocakját.

Fotó: ZSOLNAI DÓRI / hot magazin!

A bájos esküvői képek után elmondta, hogy az esküvő szűk körben zajlott, és soha nem is álmodott ilyen csodálatos menyegzőről. A hajón, napos időben, kimondott boldogító igen után a nagy hírt a rajongóival is megosztotta, akik gratulációkkal árasztották el őt. Lola és párja már ifjú házaspárként érkeztek a hajós ceremóniára, hiszen néhány nappal korábban az önkormányzatnál szűk körben, két tanú jelenlétében hivatalosan is összeházasodtak. A nagyobb ünneplésre a barátokkal és családdal már a hajón került sor. A meghitt és stílusos esküvőt pedig mindenféle esküvőszervező nélkül, teljes egészében ők maguk álmodták meg és valósították meg.

Lola most nyaralásáról posztolt fotókat, amelyeken büszkén és természetesen mutatja meg kerekedő pocakját, legyen szó bikiniről vagy más nyári szettekről. Szerintünk tündérien néz ki!