Lola megszólalt a terhességéről: "kétségbeestem, hogy kész, vége mindennek"

Ahogyan azt a Bors is megírta, a 2000-es évek egyik közkedvelt énekesnője, Lola kisbabát vár. A gyermekáldás igazi csoda, az orvosok ugyanis azt mondták neki, hogy soha nem lehet kisbabája, és most mégis gyermeket hord a szíve alatt. Lola imádja a várandósságának minden pillanatát, de nem tagadja, hogy azért vannak nehéz pillanatok is. Most a rajongói kérdésekre válaszolva azt is elárulta, hogyan viszonyul a sok gyerekneveléssel kapcsolatos tartalomra.

Lola nagyon várja már kisgyermekét

Az egyik rajongója arról kérdezte Lolát az Instagramon, hogy nem idegesíti-e a sok gyerekneveléssel kapcsolatos tartalom. Mivel ezt a témát Lola fontosnak tartja, hosszan beszélt róla:

Ez egy nagyon jó témakör: őszintén szólva az első pár hétben teljesen bestresszeltem, annyi minden jött felém és annyi információ jött, hogy mit hogyan is kellene majd jól csinálnom, hogy kétségbeestem, hogy kész, vége mindennek, én nem tudtam, hogy a gyerekvárással kapcsolatban ennyi információ van. Én nagyon megszűrök most már mindent: nagyon megválogatom, hogy ki az, akitől tanácsot kérek vagy akitől tanácsot fogadok el

– magyarázta Lola, és azt is kiemelte, hogy azt is megválogatja, hogy milyen internetes tartalmakat fogad be.

Az internet népe szerint nincs olyan anyuka, aki jól csinálja a gyereknevelés vagy bármit a gyerekkel kapcsolatban

– mutatott rá.

Vannak olyan influencer anyukák, akik napi szinten tesznek ki tartalmakat a gyereknevelésről, és kapnak bizony hideget is, meleget is. Megosztó téma, hogy érdemes-e mindent kitenni a gyerekünkről, vagy sem, ám Lola nem érti, hogy bírják azt a sok savazást, ami rájuk zúdul.