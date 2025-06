Szívszorító vallomást tett Lola, a terhességéről van szó

2023 októberében kezdett randizgatni az azóta már férjeként szereplő civil férfival a várandós énekesnő. Lola akkor már hosszabb ideje szingli volt, így eleinte el se hitte, hogy megtalálta az igazit. A randizásból hamar kapcsolat lett, az összeköltözéssel sem vártak sokat, mostanra pedig már férj és feleség lettek, akik első közös gyermeküket várják.

Lola párja civil, az énekesnő nem bánja, hogy nem szeretne szerepelni (Fotó: ZSOLNAI DÓRI / hot! magazin)

Lola terhességének első időszaka nehéz volt

Mint ahogy arról a Bors is írt, az énekesnő kislányt hord a szíve alatt, gömbölyödő pocakját a csodaszép esküvői ruhája sem takarta, nem akarta elrejteni. Lola régi álma is megvalósult, hiszen édesapja kísérte az oltárhoz, mindenki könnyekig hatódott. A korábbi tinisztár boldogabb nem is lehetne, de most elárulta: terhessége első időszaka nagyon nehéz volt.

Jól vagyok, de az első időszak azért nehezebb volt, kerestem a helyem, hogy milyen leszek várandós nőként, mert szerintem ez nem egyszerű. Megtámadnak minket a hormonok és akkor világvége van, mindenen sírunk… Most azt tudom mondani, ma reggel, de nem minden nap ilyen, hogy nőként, ennyire jól még nem éreztem magam! De lehet holnap reggel elsírom magam, hogy semmi nem jön rám! De a lelkem most már jól van, az eleje tényleg nagyon nehéz volt!

– mondta a TV2 Mokka adásában a várandós énekesnő.

Az énekesnő nem titkolja, fél a szüléstől (Fotó: Lukács Dániel / FULLCONTENT KFT. / hot magazin!)

Fél a szüléstől

A SzerencseSzombat korábbi műsorvezetője a második trimeszter vége felé jár, egyre közelebb a perc, amikor először kézbe veheti kislányát.