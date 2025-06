„Ritka szépség” – Kulcsár Edina megmutatta G.w.M-mel közös kislányát, rajongói keresik a szavakat

Óriási érdeklődés övezi Kulcsár Edina és G.w.M minden mozzanatát, különösen, ha a családjukról van szó.

Kulcsár Edina és G.w.M Fotó: László Szabolcs

Ami nem is csoda, hiszen ha együtt az egész család akkor 6 gyermek is a konyhában nyüzsög, miután mind Edinának, mind a rappernek született két-két gyermeke az előző házasságából, majd megszülettek közös gyermekeik is Amara és Dion.

Kulcsár Edina megmutatta legkisebb gyermekeit

Az egykori szépségkirálynő legújabb bejegyzése szerint a család egyik fele kiruccant Szentendrére, amelyről több fotót is megosztott az Instagram-oldalán.

Macskaköves utcák, levendulaillat, festett kapuk és gyerekkacaj!

- írta Kulcsár Edina a fotókhoz.

A képeket között pedig Amara és Dion is feltűnik, Amara szépsége pedig azonnal rabul ejtette a követői szívét, egyikük például így fogalmazott:

Ritka szépség.

A családi kiruccanásról készült képeket pedig ITT tudod megnézni!