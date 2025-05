Ilyen a gyereknap Kulcsár Edina családjában

Kulcsár Edina: Dion már mászik, Amara boldog a bölcsiben

Kulcsár Edina kislánya Amara, az idősebbik testvér nemrég kezdett bölcsibe járni, ami az édesanyjának eleinte nehéz volt, mivel nagyon hiányzott neki. Ugyanakkor az anyuka tudja, hogy ez a változás jót tesz a kislánynak, hiszen máris sokat fejlődött a közösségben.

„Amara elképesztően boldog a bölcsiben!”

Nagyon megszerette, és azóta szépen beindult a beszéde, ami szuper érzés nekünk is.

„Délelőttönként ott van, én pedig közben dolgozom, de nem tagadom, az elején nagyon hiányzott. Sokszor emlegettük is Márkkal, hogy inkább érte mennénk korábban. Viszont tudjuk, hogy ez az ő érdekeit is szolgálja. Közben Dion már mászik, fel is állt, szóval most már ő az, akit egy pillanatra sem lehet szem elől téveszteni. Intenzív ez az időszak, de csodás is” – tette hozzá Kulcsár Edina.

Kulcsár Edina segít más családoknak A gyerekek nem örökölnek egymástól ruhákat vagy megunt játékokat, hiszen mindenki szereti az egyedi dolgokat. Kulcsár Edina azonban mindig odafigyel arra, hogy a feleslegessé vált dolgok olyan családokhoz kerüljenek, akik valóban örömüket lelik bennük, ezzel is segítve másokat.

Kulcsár Edina elképesztő átalakulása a szülés után Kulcsár Edina a legutóbbi szülése után közel 25 kilogrammot fogyott, amit – saját elmondása szerint – a kitartó edzésnek és a tudatos táplálkozásnak köszönhet.