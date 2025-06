A rajongók elhinni sem tudják az örömhírt: G.w.M bejelentette a következőt

Az idei időjárás meglehetősen szeszélyes. Nagyon hosszadalmasan húzódott el az átmeneti időszak, amelyet inkább érzékeltünk télnek, mintsem tavasznak. Még májusban is kabátban és vastag, kötött pulcsikban kellett járkálnunk, és sokan a fűtést is bekapcsoltatták. Az utóbbi pár napban berobbant az igazi nyár: átmenet nélkül azonnal kánikula lett. Akik azonban emiatt panaszkodtak, most örülhetnek, ugyanis a levegő lehűlt, és most ismét kellemesen hűvös van. És bár a tikkasztó hőség ideiglenesen elmúlt, a nyár hangulata velünk maradt: legszívesebben egész nap a szabadban lennénk, emberek társaságában szórakoznánk, és persze zenét hallgatnánk. Ez utóbbiban segítenek nekünk G.w.M-ék.

G.w.M sikeres zenész

G.w.M az utóbbi években a hazai zenei ipar igazi nagyágyúja lett. Bár a rapper korábban is sikeres volt bizonyos körökben, mióta Kulcsár Edina férje lett, az egész ország megismerte a nevét. Halmozza a sikereket tehát, de keményen is dolgozik: folyamatosan dobja ki a minőségibbnél minőségibb zenéket, amelyekkel a rajongók nem tudnak betelni. Amellett pedig, hogy nagyszerű családapa, kiváló barát is. Egy új klipet villantott ugyanis fel sztorijában, amelyből arra lehet következtetni, hogy az egyik cimborájával dob ki egy új dalt, amelynek a klipje elképesztően profi. A rajongók számára tehát igazi örömhír, hogy jön az új produkció, és már alig várja mindenki, hogy egész nyáron ezt hallgassa.