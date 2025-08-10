Most jött a tragikus hír: megölték a 33 éves sztárt

T-Hood művésznéven futó rappart 33 éves korában lelőtték és meghalt.

Rapper T-Hood Shot and Killed at 33 in Georgia Home https://t.co/PUfibqLVWh pic.twitter.com/yEcX7yXNMW — TMZ (@TMZ) August 9, 2025

A Tevin Hood néven született rapper olyan dalairól volt ismert, mint a READY 2 GO és a Big Booty. Úgy tudni, állítólag egy vitába keveredett a Georgia állambeli otthonában, amelynek következtében halálos sebet kapott.

A TMZ értesülései szerint a Gwinnett megyei rendőrök egy bejelentett vita miatt vonultak ki, és megkezdték a lövöldözés kivizsgálását, amelyet emberölésként kezelnek, bár az indítékok továbbra is tisztázatlanok.

A rapper édesanyja, Yulanda megerősítette fia halálát a lapnak, és cáfolta azokat a vádakat, hogy a tragédia idején házibuli zajlott volna - írja a Mirror.