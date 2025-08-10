Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Most jött a tragikus hír: megölték a 33 éves sztárt

tragédia
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 10. 08:10
rapperrendőr
A rendőrség még vizsgálja a tragédia pontos körülményeit.
T-Hood művésznéven futó rappart 33 éves korában lelőtték és meghalt

A Tevin Hood néven született rapper olyan dalairól volt ismert, mint a READY 2 GO és a Big Booty. Úgy tudni, állítólag egy vitába keveredett a Georgia állambeli otthonában, amelynek következtében halálos sebet kapott.

A TMZ értesülései szerint a Gwinnett megyei rendőrök egy bejelentett vita miatt vonultak ki, és megkezdték a lövöldözés kivizsgálását, amelyet emberölésként kezelnek, bár az indítékok továbbra is tisztázatlanok. 

A rapper édesanyja, Yulanda megerősítette fia halálát a lapnak, és cáfolta azokat a vádakat, hogy a tragédia idején házibuli zajlott volna - írja a Mirror

 

