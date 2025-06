Nagyon aggódnak a rajongók Kulcsár Edina egészsége miatt: ebből komoly baj is lehet

Kulcsár Edina immáron négy gyermekes édesanya. Az egykori szépségkirálynő még most is meghatározó alakja a szépségiparnak: influencerként termékeket reklámoz, business ladyként lányok haját fonja, mindemellett komoly szaktekintélynek számít, ha csinosságról van szó. Éppen ezért - mint minden évben - idén is zsűrizett a Miss World Hungary versenyen, ami bizony nem kis erőbefektetést jelent. Igen fárasztó egész nap a lányok szépségét értékelni, éppen ezért szüksége is volt egy kis energiapótlásra. Amikor azonban erről beszélt, kiderült, hogy szigorú diétába kezdett, ami miatt azonban most a rajongók kezdtek aggódni.

Kulcsár Edina igyekszik lefogyni

Itt ittam egy visszafogott dupla presszót, hogy végig résen legyek a zsűrizés alatt. Diétázom és ezért elég kevés az energiám, ráadásul nagyon fáradékony is vagyok, szóval kellett

- vallotta be Insta-sztorijában.

Edina már hosszú ideje tornázik otthon, hogy visszanyerje egykori alakját, úgy tűnik azonban, hogy más módszerekre is szükség van a fogyáshoz. Minden bizonnyal bőszen számolja most a kalóriákat, ezért eszik olyan keveset, a rajongók azonban aggódnak, hogy munka és négy gyerek mellett miképpen lehet bírni, ha ilyen keveset eszik az ember.