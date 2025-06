A zsűri döntött: Kiderült, ki Magyarország legszebb nője 2025-ben

Katzenbach Andrea épphogy csak hazatért Indiából, a Miss World világversenyről, máris át kellett adnia a koronáját. Ma este ugyanis lezajlott a Magyarország Szépe, azaz a Miss World Hungary döntője, és kiderült, ki lett az idei év királynője, mutatjuk a győztest.

A Kulcsár Edina hasonmásaként is emlegetett Katzenbach Andrea után, most Végvári Janka lett Magyarország legszebb nője, amiről a szakmai zsűri döntött. A Miss World Hungary zsűrijében idén is helyet kapott Sarka Kata, Rogán-Szendrei Cecília, Hajas László és Dr. Krasznai Zsolt, valamint Kulcsár Edina és Bodri Krisztina egykori királynők. Az est házigazdái pedig, ahogy minden évben, Rókusfalvy Lili és Fodor Imre voltak.

A tavalyi győztes Katzenbach Andrea korábban elárulta, hogy nagyon erősnek tartja az idei mezőnyt, így bárki nyeri is meg, megérdemelten teszi, a zsűrinek pedig kifejezetten nehéz dolga lesz. Eközül a 16 lány közül választották ki végül a szerencséseket: Csapó Dorka Kata, Ilics Szimonetta Mercédesz, Kálmán Kinga, Lengyel Kíra Anna, Magyar Dóra, Mihalek Ágnes, Moritz Anastasia Elizabeth, Nagy Liliána, Nemoda Lilla, Román Réka, Sárközi Hanna, Szabó Csenge, Tokodi Doroti, Torma Eszter, Végvári Janka és Veress Eszter Emőke.

Nem csak a Miss World Hungary győztese kapott koronát

Természetesen mint minden évben, a királynő mellett most is megkoronáztak a két udvarhölgyet is. A második helyezett Veress Eszter Emőke lett, míg a harmadiknak járó díjat Csapó Dorka Kata vihette haza. Mindemellett még a felkészítő tábor alatt megtartották a tehetség kategória alversenyt is, aminek győztese, a Miss Talent cím birtokosa Kálmán Kinga lett, aki egy lenyűgöző táncprodukciót mutatott be a zsűrinek.

Az egyik döntős a Szerencsekerékben is feltűnt

Veress Eszter a műsor új évadában szerepelt, ahol egészen a végéig gyűjtögette nyereményét, így végül rekordösszeggel távozhatott. A gyönyörű fiatal lány 10 millió 650 ezer forintot vihetett haza.

Egyelőre nem döntöttem el, hogy mire fordítom ezt az összeget, de a nagy részét tanulásba vagy valamilyen vállalkozásba fektetem majd, emellett a régi autómat is szeretném lecserélni

– mondta lapunknak korábban a nyeremény sorsáról.